SKANDAL KAKAV SE NE PAMTI! Nerio otkrio sve detalje TAJNE VEZE SA TRANSVESTITOM, Hana gutala džinovske knedle, Uroš otkrio da ga je Ružanji MERKAO!

Kakav haos!

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održana je emisija "Pretres nedelje". Voditeljka Ivana Šopić pokrenula je temu prevare Neria Ružanjija, koja se dogodila samo nekoliko nedelja pre njegovog ulaska u rijaliti.

- Jeste, da, jeste šokantno. Tri dana smo se viđali...Hana i ja smo imali svađu, to je bilo u vreme kada su nam slikali auto i slikali stan. Ja sam znao ko je slikao stan i kola, pa se nisam strašno uznemirio. Staklo na vratima je puklo, meni je ruka prošla kroz vrata i nakon tog pucanja stakla i ona mi je rekla: "ne obraćaj mi se više, ne moraš ni da dolaziš", ja sam otišao. Išao sam na posao, upoznao sam uveče tu osobu. Na prvu nisam znao, kasnije sam znao. To je bio neki hir, nikada nismo imali se*s, nikada nije došlo do toga. Bilo je pu*enje ku*ca, ono meni, ja nisam nikada - rekao je Nerio.

- Je l' tebi ta osoba priznala od početka - pitala je Ivana.

- Tada sam to negde i saznao, u tom trenutku je bilo kasno. Ja sam sam rekao i priznao, grizla me je savest, ona je to oprostila i nastavili smo odnos...Na prvu nisam priznao o kakvoj osobi se radi, kasnije sam rekao, ali je Hani lakše palo kada je čula o kakvoj osobi je reč - rekao je Nerio.

- Koliko puta je bilo pu*enje - pitao je Asmin.

- Dva puta, saznao sam prvi put da ima ki*u - rekao je Nerio.

- Hana, je l' si pokušala da poljubiš Terzu - pitala je voditeljka.

- Ne, to je bilo kada mi je dao pivo na žurki, ja sam ga poljubila u obraz. Ja sam rekla da bih to i trezna uradila, nisam ga zažvalila, ljubila sam ljude u obraz...Nisam tako brzo oprostila, ali nisam htela da ga ostavim. Ja sam samo rekla u sobi iz besa: "nemoj da kažem s kakvom si me osobom prevario", ja sam se zaklela u Ariju da nikada ne bih takvu stvar iznela nikome, da je došlo do toga, rekla bih, lupam, da je moja drugarica - rekla je Hana.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić kako bi progovorila o Neriovoj aferi sa transrodnom osobom.

- Ja juče jesam prebacila jer sam previše popila, a ja napolju ni ne pijem. Otkad sam dobila dete, samo sam po ceo dan kući sa detetom, ovde nemam odgovornost i popustila sam. Nerio je krivio mene, a ne osobu od koje sam dobila šamar i sve što mi se skupljalo sam rekla. Mislila sam da me Nerio poznaje i da zna da nikad ne bih iznela te stvari. Kada se to dogodilo, on mi je prvo rekao da me prevario i rekao mi je da se to desilo s tobom osobom, a meni je bilo lakše nego da me prevario sa ženom. Ja mu nisam verovala prvo, ali posle sam poverovala - rekla je Hana.

- Ona je mene pitala, ali ja nikad nisam želeo da joj kažem šta je tačno tu bilo - rekao je Nerio.

- Ja nisam imala vremena da pređem njemu preko toga, ali sam ostala s njim jer se on baš potresao. Nisam imala kad da presečem s njim jer je posle 15 dana ušao u Elitu. Ja njega da ne volim ne bih mu nikad prešla preko toga - rekla je Hana.

- Za mene ovo nije nimalo prijatna tema, zamisli da čujem da mi je nećak bio sa tranvestitom. Nerio je bio primer dečaka kog su svi želeli, kad god sam gledala Anđela mislila sam da će Nerio izrasti u dečaka kao on. Sve je krenulo nizbrdo, mislim da je Hana zaslužna za njegovo ponašanje. Ukoliko je Nerio uradio to s tranvestitom, mislim da nije bio dobre glave u tom momentu. Ova blamerka je ovde nagovorila muža da prizna da je bio s tranvestitom, ona ide na neku vrisku i ne možemo se ona i ja nikad meriti. Napolju su ga ljudi optuživali da je gej i da ima sa Borom i Urošem, ona sve namerno radi. Zaljubljena je u Terzu već duže vreme, ona njega da na oči prevari on bi joj oprostio. Ona je prevarila Neria s jednim dečkom s kojim je ostala trudna - rekla je Aneli.

- Ona priča stvari kada ja i Hana nismo bili zajedno, ti se dereš jer je Hana tiha, ali ja sam glasan - rekao je Nerio.

- Mrš mi s očiju - rekla je Aneli.

- Smećarko - rekao je Nerio.

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Pretres nedelje", dala je reč Asminu Durdžiću kako bi prokomentarisao prevaru Nerija Ružanjija sa transvestitom.

- Ja nemam postupke za pohvalu, ali ja ne glumim tatu godine. Za početak, Hana i Nerio skinite cuclu sa bubice da ne blamirate to dete. Skini cuclu ti kao mama, a ti skini cuclu kao tata - rekao je Asmin.

- Kakve veze ima ovo sa detetom?! Hajde objasni - skočio je Nerio.

- Tema sa Sitom je posebna tema, sve tvrdim i to je to. Hana jeste klasično navlačila Nerija, ja to radim tako...Nerio je seo sa mnom i sa Majom, priznao je da je varao Hanu par puta, mi smo mislili da je varao sa ženom. Ti si zauzeta žena, muž ti je ovde, ko si ti da ljubiš Terzu u obraz - rekao je Durdžić.

- Pa to mi Nerio ne zamera, nije on debil - rekla je Hana.

- Vi se je*ete svi između. Pre pet minuta su svi imali priliku da vide koji ste blam vi kao porodica Ahmić. Ja sam blam zbog svih vas, ne zbog sebe samog. Ti si navukla svog muža da prizna s kim je bio. Nisam ja kriv što vi je*ete ped*re - rekao je Asmin.

- Šta hoćeš ti majku ti je*em, kako se Nerio preziva?! Ne provlači porodicu Ahmić u ovoj priči, jer se Nerio preziva Ružanji - skočila je Aneli.

- Uroš jeste rekao da mu se Nerio sviđa, svi smo komentarisali da su preblizu, ali ne mogu da kažem da sam videla kod Nerija da mu se svideo Uroš, nisam videla ništa - rekla je Matora.

Uroš Stanić sedeo je u dvorištu sa Markom Januševićem Janjušem i Anđelom Rankovićem, te je tako opleo po Hani Duvnjak.

- Koja crna ljubav, daj molim te! Ja video da Hana dira bicepse od Terze pre neki dan, ljubi ga u obraz i govori. Bio sam tu kada je rekla da bi bila sa Terzom. Meni je priznala, Asmin je svedok, da je bila intimna sa ženom. Ova Hana ti je zlo, najveće zlo, lepo je Janjuš procenio. Nerio nije loš, Hana ga gura, ona ga je zavadila sa Aneli. Ona se takmiči sa njim, krivo joj je što njega svi hvale, a nju kude. Takmiči se sa osobom s kojom ima dete, kada popije, pokaže svoje pravo lice - rekao je Uroš.

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić tokom reklama žestoko su zaratili, prilikom čega je reagovalo i obezbeđenje.

- Nije vam bio dobar zet Asmin, dobili ste snajku Fifi - rekao je Asmin.

- Mrš klošaru jedan, videćeš ti svoje - rekla je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću kako bi prokomentarisao Neria Ružanjija.

- Siti Ahmić se vratila karma jer je ona pričala o meni nešto, a onda saznajemo da je njen sin peder. Ovo je blam za celu vašu porodicu, onaj vaš Ajlin brat jadan treba da se seli od sramote na Tajland. Svakome se može desiti da mu se svidi tako, a da ni ne znaš ali da ti vidiš da on ima k*rac kad skine gaće to je strašno - rekao je Asmin.

- Izvrćeš - rekao je Nerio.

- Je l' si svrš*o muškarcu u usta? P*der si - rekao je Asmin.

- Ova veza je katastrofalan. Ja sam prvi govorio da je on isfeminiziran, ali me vremenom uverio da to nije tako. Nerio je bis*ksualna osoba. Onog trenutka kada je video da ta osoba ima muški polni organ, a sutradan se vraća kod njega znači da je transrodna osoba. Jedno je privlačnost kad ti vidiš tu osobu kao ženu, ali kada vidiš da ima k*tu, ti se ne vraćaš. Dakle, Nerio je bis*ksualac i to je to. Oni su promiskuitetni, ali mi ne znamo zbog čega je Hana njemu to praštala i zašto ostaje s njim. Nerio i Aneli su lažno spustali loptu, ona je imala priliku kao tetka da ga odvede sa strane, a malopre ga je optužila da se sa 14 godina dr*girao. Vi ste poremećena porodica - rekao je Ivan.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću kako bi dao svoj sud o prevari Nerija Ružanjija Hane Duvnjak sa transvestitom.

- Sve dolazi na moje, nema ni e od emocija u ovom odnosu i na kraju, koliko su se prosuli i pokušali da obmanu naciju...Nerio je ušao sa pričom da brani svoju porodicu, a vidimo da imaju gomilu problema i van Site. Pričala si da ti ne posvećuje pažnju, ljubav...Ovde su se susreli sa problemima, branili su se napolju od Site, ovde nema Site, ne napada ih niko ništa specijalno. Totalno su neskladni, ponašaju se kao penzioneri bez imalo energije i strasti, kada popiju kažu šta misle jedno od drugom. Nerio mi je rekao da će Hana nešto da ispriča pred kraj i da će tu biti žrtva. Jeste Nerio biseksualac, ja imam njuh, mogu da nanjušim pripadnika LGBT populacije. Nerio jeste isfeminiziran, nametali su mi svi Nerija, ne bi džabe Sita slala Aneli da razdvaja mene i Nerija. Trebali smo da pevamo pesmu "Ego" na Elitoviziji, kada sam se obukao kao žena, bilo mu je neprijatno da me gleda jer sam ga, kako je rekao, seksualno privlačio - rekao je Uroš.

- Asmin ga je pravio gejem, a ne to budaletino jedna - dobacivala je Aneli.

- Hana jeste huškala i nametala ovu priču...Ona se takmiči sa Neriom, ne može očima da ga smisli jer svi hvale Nerija, a nju kude. Prisetimo se kako je bez Hane imao lepe međuljudske odnose, a otkako je ušla, ona ga je zavadila sa svima. Meni je mnogo puta ljubomorisala što Nerio dobija pozitivna pitanja, ti si jedno zlo i folirant kog sam ja ovde branio, jedna si veštica...Kada ne dobije alkohol, ona histeriše, to je Aneli u pravu. Ona hoće da ga razdvoji od cele njegove porodice. Da se prisetimo Sanje i Marka, na koji način su Sanju krivili za razdor porodice, prema Hani su previše blagi. Svi su primetili da se Nerio kaje zbog nekih stvari koje je izneo - rekao je Stanić.

- Ja nikada njemu nisam rekao da me sek*ualno privlači, nego sam mu rekao da se pomeri od mene kada je došao go u onom bodiju. Ja tebe Uroše nikada nisam gledao na takav način, ja nisam mislio da će reći ono što je rekla, a to je da sam je prevario, nikada nisam ni pomislio da će reći ovo - rekao je Nerio.

Autor: R.L.