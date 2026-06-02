Dača ZAKUVAO ČORBU, poslao Maju i Filipa u izolaciju! Asmin IZGOREO KAO LICNA, poručio Mevlidi da mu ne dolazi na finale, a onda otpočeo javni rat sa Nenom Opozicijom!

Haos kakav se ne pamti!

Tokom prethodne noći osim emisije "Pretres nedelje" ovonedeljni vođa Dača Virijević dobio je priliku i da izabere svoje potrčke i omiljenu osobu, što je napravilo pravu pometnju u Beloj kući.

- Ovu sezonu je obeležila jedna priča koju ću postaviti kao stablo, pa onda idu grane. Stablo i koren je Stanija Dobrojević, a onda se ovo račva u dve grane, Asmina i Aneli. To se grana na Maju, a tu je i Filip Đukić. Naravno za njim su i Aneli, Hana, Nerio, Sofija i Terza. Glavne karike u ovom rijalitiju su Stanija, Asmin i Aneli tako da svi ostali mogu da sednu. Zamoliću Filipa i Maju da se ne ljute, sve je ovo rijaliti i pozdrav za Takija jer znam da je najbolji izbor, moji ovonedeljni potrčci su Maja i Filip- rekao je Dača.

- Mene to stvarno ne zanima, ja ne idem u izolaciju kad ne želim da idem - rekao je Alibaba.

- Dečko mentol, šta da kažem - rekao je Filip.

- Mene niko ne može ni da spaja, a ni da razdvaja. Naravno da će Asmin ići sa mnom u izolaciju, ne postoji nikakva pretnja niti opasnost - rekla je Maja.

- Mene to ne zanima, Filip i ja nismo u vezi tako da ne bih išla. Ko god ide s partnerom u izolaciju, meni je to poniženje i jako ružna slika - rekla je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić u emisiji "Izbor potrčka" dala je reč Dači Virijeviću, kako bi odabrao omiljenu ličnost.

- Omiljeni je naravno Stanija - rekao je Dača.

- Drago mi je, ja sam njega stavila za omiljenog, nisam mu zamerila danas srednji budžet - rekla je Stanija.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asmina Durdžića kako bi progovorio o mami Mevlidi i Neni Opoziciji.

- Asmine, tvoja majka se uključila na Tik Tok dok ti je Nena poručila: ''Mene niko ne može da ucenjuje, bolje ti je da se ne igraš'' - rekla je Ivana.

- Ako je Nena rekla da se ne igram, kad izađem igraću se s njom baš kako ja želim. Ona ukoliko pljuje moju devojku, može slobodno da prestane da podržava. Što se tiče moje majke ako se već tako ponaša, nema potrebe da mi dolazi na finale jer ne želim da je vidim. Sve ću joj reći kada izađem, ona treba da se zabrine za sebe. Na mene nije mogla mama da utiče kad sam imao 16 godina, a ne sada. Brat me razočarao jer mi nije jasno kako dozvoljava neke stvari, a ako on dozvoli da je mama na Tik Toku onda i on nije normalan - rekao je Alibaba.

- Nena o njemu mnogo zna, bolje da ne progovara - rekla je Stanija.

- Nena može da puši k*rac, ja ću tek da pričam o njoj - rekla je Maja.

Voditeljka emisije "Pretres nedelje", Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković, kako bi prokomentarisala oglašavanje Mevlide Durdžić i Nene Opozicije.

- Šta će ovi?! Ja vidim da im fali tema, ali radi se o meni i o njemu. Da, u pravu je, ako ja ne vređam...Ja da kažem odavde da se moj Taki uključi u lajv, ja bih haos napravila, ako nešto kažem, mora da me ispoštuje. Ja ću i dalje ostati iznad toga, meni je jasno zbog čega su neke stvari provučene, za šurenje, ja sam to tako shvatila. On će sa mnom da ide posle superfinala, ići ćemo zajedno. Ne može niko meni na ovom svetu da rasturi vezu, ja nisam u vezi sa čovekom od 17, 18 godina, nego ima 36 godina. Da babetina Nena, fanatična bolesnica, umesto da se bavi svojim detetom...Ta žena, starica, koja ima dete, ona se bavi rijaliti učesnicima koji joj nisu ni rod ni pomoz Bog. Kada je poslala poklone za Asmina i mene, tada sam Asmina ponižavala mnogo više nego sada. Mene će da potkupe sa mafinima?! I da je poslala čokoladu, u redu, hvala na tome, mene ne možeš da kupiš i da mi začepiš usta...Ta budala, ne znam šta je tada podržavala, ponižavanje?! Ja mislim da je to žena koja je ozbiljno bolesna, ja je se ne plašim, ne plašim se Boga, a ne nje. Neka se Taki pozabavi sa njom, neka fura malo skuplji fazon - rekla je Maja.

- Ne može moja mama da kaže da nekoga treba otrovati, to je krivično delo ili nekoga da zalijem i ostalo. Na mene ne mogu da utiču, ja sipam napolju gorivo za svoje pare, meni ne treba ni pet evra od fanova. Ako uzmem stan u Beogradu, ja od svojih para kupim i viljuške, ja odem i ukradem, prodam kokošku i kažem da je tele, ali zaradim, ne zavisim od fanova - rekao je Asmin.

- Mene niko ni sa čim ne može da kupi, a ne ta kur*etina matora, ko je je*e - skočila je Maja.

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Pretres nedelje", dala je reč Staniji Dobrojević kako bi prokomentarisala oglašavanje Mevlide Durdžić i Nene Opozicije.

- Ja sam morala da blokiram Nenu jer nisam više bila psihički zdrava. Kada je puštena ta slika da smo delile istog muškarca, koji je sada pod zemljom, to je slika sa nekog Skaja, one aplikacije. Tada smo kontaktirali novinare da se ta priča zaustavi...Ja sam srela dečka na aerodromu, bio je sa dva drugara crnogorca, hteo je da se slika, lep dečko, mi smo se slikali. Ja tek sada saznajem jer se on izlanuo da je morao da me brani, od čega?! Ja sada saznajem da dok sam ja prolazila sve i svašta, izgubila šta sam izgubila, a onda ona pušta sliku u javnost?! Sada saznajem da je htela Maju za snajku Durdžićima, pa što bi je sada trovali i šurili?! Zabole me za Nenu i za sve njih, ista ta Nena sa njegovim tatom Mustafom i sestrom su me se odrekli i pustili me niz vodu, tako odličnu za njih, jer nisam čula Neriovu baku u studiju. Ova snajka će im doći glave, ne ja. Evo vam ko je Asmin Durdžić, evo ti ovaj za kog gineš, želeli ste, gledajte i uživajte - urlala je Stanija.

- Meni kada je Nena rekla da nekoga ne diram, ja sam poštovao zbog Nene. Ne mora da podržava Nena moju vezu, ali nemoj da pljuje Maju. Ako ne poštuje ono što zahtevam, ne treba mi - rekao je Asmin.

- Meni je ovo bolesno, on bi se zbog pi*ke svega odrekao, sve ono što je radio meni tri godine i blatio me je, to je bilo zbog Stanije, sve drugo, rekla sam da bi prodao svakoga. Ušao je kao njen dečko, pa je prodao nju. Svoje dete bi prodao, odrekao bi se i svog deteta, kao što i jeste kada je otišao kod Stanije i izjavljivao Staniji da bi voleo da Nora crkne - rekla je Aneli.

- Ja ne mogu da sedim sa čovekom koji ima loše mišljenje o mojoj devojci, ja nikada mom bratu nisam rekao: "za tebe je ova žena loša", ako je njemu dobra, okej. Bila je dobra za mene tri godine, ali ne znači da ona može da pljuje moju devojku - rekao je Asmin.

Autor: R.L.