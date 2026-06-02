Mina izronila iz jezera Anelin prsten i Lukinu narukvicu! Odlučila da to menja za zadatak: Hoću da Viktor shvati da ne može bez mene! (VIDEO)

Sve je smislila.

Robot Toša stigao je u "Elitu 9" kako bi saznao sve najnovije tračeve iz Bele kuće, a pažnju mu je odmah privukla Mina Vrbaški.

- Ja sam jutros nešto uradila, ja sam došla na neku ideju, ne znam da li možeš da mi pomogneš. Ja sam jutros iz jezera izvadila Anelin prsten i Lukinu narukvicu na kojoj piše Aneli, to je ona sa zlatom, a prsten onaj sa dijamantima. To niko ne uzima, meni ne treba, da li biste hteli da mi pomognete, ja bih da pokažem Viktoru da mi je najpreči. Sećam se da je Dalila bila sakrivena, bila je u apartmanu, a stiglo je pismo da je diskvalifikovana, ja sam mislila da bude to. Da nemam komunikaciju sa Viktorom, da me prebace na Rajsko ostrvo, i da stigne pismo da sam diskvalifikovana, da budem na Rajskom. Na primer u subotu i da samo vidim njegovu reakciju, da ga pustim da ohladi, vidim da se lomi. U nedelju da stigne pismo da se Viktor uputi na dok, jer bi u nedelju nama bilo šest meseci... Da on shvati da ne može bez mene, a možda ne bi bilo ništa, u svakom slučaju dok ne probam neću znati - rekla je Mina.

- Misliš da neće posumnjati - pitao je Toša.

- Ne bi on napravio haos, možda bi samo zaplakao. A onda kad mu kažu Viktor kreće ka Rajskom. Onda ako može, da se pusti naš ljubavni klip, da se vrati da se seti kakvi smo bili mi - rekla je Vrbaški.

Autor: R.L.