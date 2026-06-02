NE ŽELIM DA JE VIDIM, NEK NE DOLAZI! Asminova majka Mevlida se oglasila nakon brutalne sinovljeve poruke, pa opet potkačila Maju: Đukić je dokazao da su te dame KRPE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU!

Učesnik "Elite" Asmin Durdžić razbesneo se kada je čuo da je njegova majka Mevlida Durdžić aktivna na društvenoj mreži Tik Tok, gde se negativno izražava o njegovoj devojci Maji Marinković, te joj je poručio da pothitno prestane sa onlajn aktivnostima. Sinoć, kada je čuo da se Mevlida oglušila o njegovo naređenje, povukao je radikalan potez, te joj poručio da mu ne dolazi na finale "Elite".

Njega je najpre izrevoltiralo kada je čuo da je njegova majka poručila da u potpunosti razume njegovo ponašanje tokom žestokih svađa s Majom, te da bi je ona, na njegovom mestu, ubacila u jezero, a potom i da bi se u takvim situacijama poslužila trikom - polivanjem ključalom vodom. Sada je otišla korak dalje i priznala da bi ih "sve potrovala".

- Ako se već tako ponaša, nema potrebe da mi dolazi na finale jer ne želim da je vidim. Sve ću joj reći kada izađem, ona treba da se zabrine za sebe. Na mene nije mogla mama da utiče kad sam imao 16 godina, a ne sada. Brat me razočarao jer mi nije jasno kako dozvoljava neke stvari, a ako on dozvoli da je mama na Tik Toku onda i on nije normalan - rekao je Asmin.

Tim povodom smo kontaktirali Mevlidu, koja smatra da su Asminu "pogrešno prenete stvari", te da nije najbolje razumeo šta je ona želela da kaže.

- Asmin da zna istinu on se tako ne bi meni nikad obratio. Asminu su unesene pogrešne informacije, a u našem jeziku dovoljno je samo jednu reč izmeniti ili izostaviti, ili dodati, pa da izjava ima skroz drugi smisao. Ja želim od Asmina samo jedno - da se on ponaša normalno, ali i razumem da nakon dužeg perioda čovek izgubi osećaj i vezu sa spoljnim svetom. Želela bih da je sam, jer samo kad je sam on je najjači da se brani. Žao mi je što ga je Maja ugasila. Volela bih da je ostao aktivan i energicčn kao pre, a on se izležava baš kao penzioner - objasnila je Mevlida.

Dodala je da ništa loše, kako kaže, nije uradila.

- Tik Tok je spontano došao, nisam ništa loše uradila. Bila sam sa Mustafom. Dobro, izjavila sam za sebe kako bih se ja branila kad bi neko mene uznemiravao... Ja sam rekla da mene niko ne bi maltretirao jer bih ga vrućom vodom polila - objasnila je Mevlida.

Na pitanje da li su je razočarale sinovljeve reči rekla je:

- Nije me razočarao, to je za mene ponos. On zna kakva mu je mama. Sin koji ne odobrava mami Tik Tok pravi je sin. Mustafa me tera da se javim, a bili smo sve skupa tri puta. On me je naveo - objasnila je ona i samoinicijativno dodala:

- Želim još nešto da dodam - Filip Đukić je najbolji primer da je tim damama dokazao ko su i šta su, krpe za jednokratnu upotrebu - poručila je ona i ponovo direktno potkačila Maju, koja je s Filipom u dva navrata imala jednokratne seksualne odnose.

Autor: D. T.