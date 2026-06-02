Neka im se desi sve najgore na svetu! Asminova majka javno kune bivše snajke Aneli i Staniju, ali i Kačavendu: Nećete ga uništiti dok smo mi živi!

Mevlida i Mustafa Durdžić, roditelji učesnika "Elite" Asmina Durdžića, otputovali su na odmor u Tursku odakle su se uživo uključili na Fejsbuk i komentarisali aktuelna zbivanja u rijalitiju. Tom prilikom žestoko su potkačili bivše snaje Aneli Ahmić i Staniju Dobrojević.

Najpre su priznali da su navodno o aktuelnoj Asminovoj devojci Maji Marinković promenili mišljenje (po ko zna koji put), te da su pozitivno iznenađeni načinom na koji je odgovorila nakon što im je u Belu kuću stigla informacija da je Mevlida u Tik Tok uključenju rekla da bi je ona, da je na sinovljevom mestu, u tim trenucima šurila ključalom vodom i ubacila u jezero.

Asminovi roditelji i dalje tvrde da im je u Beloj kući "pogrešno preneto", uprkos tome što postoje audio zapisi Mevlidinih reči, a potom se osvrnula na bivše snajke Aneli Ahmić i Stanije Dobrojević, kao i nekadašnje prijateljice Milene Kačavende.

Mevlida im je poželela sve najgore.

- Što se tiče Stanije i Aneli, Kačavende... Želim im sve najgore na ovom svetu što može da se desi! To su zaslužile, a pogotovo Aneli. Ona nikada nije trebalo da mi kaže jednu reč, ona dobro zna šta sam ja bila za njenu ćerku Noru, koliko sam ja to dete pazila, poštovala, koliko je puta to dete kod mene spavalo... Koliko sam je puta presvukla, nahranila. To sam radila za Noru, ona je tad bila deo nas, naše familije, ali oni sada to ne dozvoljavaju, da bude deo naše familije. Aneli i sama kaže da Asmin nikada neće da je vidi, da je ne voli. Bože moj, ako se to desi, šta ja mogu, neću ja umreti zbog toga - rekla je Mevlida i dodala da će se opet uključiti na Tik Tok, i pored Asminove zabrane.

- Ne bojim se nikoga, sa svojim mužem pričam šta želim i šta treba da kažem. Sina najviše volim, želim mu da izađe živ i zdrav, a te tamo što mu poručuju da će piti na slamku, možda se može okrenuti na njih, pa da oni to dožive. On ima svoju porodicu, ne može nikad pasti, a ako bude pao, tu smo mi da ga dignemo. Ako Aneli i Stanija misle da će ga uništiti - neće ga uništiti dokle god je Mustafa živ, dok je živ Sudo, njegova mama, sestra, snaja... Svi komplet. Samo ga Bog može uništiti, niko drugi, to treba da im je jasno. One mogu pričati... Neću ih nazvati šta su, to znate, nemaju ni srama, karaktera, obraza, prvo prema svojoj porodici, a što bi prema meni - zaključila je ona.

