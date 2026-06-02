Luka će biti dobar roditelj, ali Anita neće: Bebica predviđa njihov brodolom, evo do kad ima daje fore za idilu (VIDEO)

Iskren do koske!

Naredno pitanje postavio je Nenad Macanović Bebica.

- Da li misliš da je Maja lažno mirna od srede zbog onog haosa u sobi poslednji put i da će ovo da eskalira? - pitao je Bebica.

- Postoji tu neka rasprava već sad čujem. Mislim da je ovo zatišje pred buru. On je prozivao tebe na osnovu svih stvari, a onda nije normalan ako ne porazgovara sa svojom devojkom da reši situacijom. Maja je meni sad simpatična, konstantno gleda kako se Stanija okreće, nadam se da to i kamere vide. Majo, izdrži legendo! Nadam se da će ići na žurku i da ćemo imati lepu sliku iz izolacije večeras. Dajem im 12 sati. Nenade, da li smatraš da će Anita i Luka biti dobri roditelji? - pitala je Teodora.

- Baš mislim da Luka hoće, on je pokazao da to želi. On ima želju da nadomesti sve što je izgubio vezano za Nou, ali mislim da Anita neće. Neće ostati zajedno posle rijalitija. Anita će biti možda i gora nego sad. Ona vuče teret iz poslednje veze, nije dobra sa Bojanom. Ona nema odziv majke. Luka želi da bude dobar otac, ali ne mislim da će biti dobar muž! Da li misliš da će Hana po izlasku ostaviti Nerija? - rekao je Bebica.

- Čim si to više puta ponavljala, da ti se veza raspada, ti si to onda želela da dođe na temu ovde. Mi smo te čuli šta si rekla! Ja mislim da će ona njega napolju da ostavi - rekao je Dačo.

Autor: A.Anđić