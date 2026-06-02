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Kamataši su ga zatvarali u podrum! Janjuševa bivša konačno progovorila i otkrila sve: Dala sam mu 15 hiljada evra! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, pixabay.com ||

Bez pardona!

U novom izdanju emisije "Pitao BiH za druga", bivša devojka Marka Janjuševića Janjuša, Jelena Topić progovorila je njegovim problemima sa kamatašima, ali i o tome kako ga je finansirala.

- Istina je da su njega zatvarali u podrume jer je dugovao kamatašima pare. Zatvarali su ga u Borči, Krnjači, gde već. Ja sam njemu rekla da mislim da su oni svi kriminalna organizacija, njegova tašta, žena, pa i dete. On se stalno poziva na dete, a ako mu je najbitnije kako se ona može tako ponašati. Navodno on sav novac mora davati tamo u kuću jer je tamo prijavljen na adresu. Čovek je došao kod mene u sred leta, on doneo stvari kao da živimo zajedno, ali se malo zeznuo. On je doneo i zimsku garderobu

Dala mu oko 15 hiljada evra

Foto: TV Pink Printscreen

- On je nju napao i ona je krenula pričati. Nije mi ni jasno zašto je on išao u klinč sa njom. Ajde da kažemo da sam mu dala oko 15 hiljada evra za par meseci. . Nije mi žao, ja ne žalim ni sa čim. Ja sam u sve ušla srcem. Prvi put da se vidimo i da mi tražiš, ako imam daću ti. Više volim ugoditi nekom drugom. To je bilo i prošlo, šta da radim. Ja kad krenem prema njemu on ide u rikverc i on mene ugasio ne bi. On je meni doneo jedanput nešto kad sam mu rekla da sam gladna i doneo je 15 hiljada. Stavio je na podest i ja sam mu rekla da mi ne trebaju pare, a on krenuo u rikverc. Ja sam stavila pare pod otirač i zatvorila, otvorim vrata i para nema.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

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