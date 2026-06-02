Ona je Ahmićima kriva za sve! Nakon komentara da je Hana ukanalila Neria otkrivanjem njegove prevare sa transvestitom, oglasila se Hanina majka, a evo da li Terzu vidi kao novog zeta! (VIDEO)

Otvorila dušu!

U novom izdanju emisije "Pitao BiH za druga" uključila se majka Hane Duvnjak, Jelena. Ona je ovom prilikom potvrdila da je upućena u aferu svog zeta Nerija Ružanjija sa transvestitom neposredno pred ulazak u Elitu 9.

- Svaki komentar je sad suvišan. Ja jesam upućena, ali sam čin prevare je prevara. S obzirom na to da je transrodna osoba još je osetljivije. On je meni rekao da je prevario Hanu i da je to transrodna osoba, a ja sam ostala u šoku. Ja isto kao i vi saznajem detalje na televiziji. Možda je hteo da eksperimentiše, ne znam. On je nakon 15 dana ušao u Elitu i više se ništa nije moglo odvijati, nije imalo vremena da se nešto utvrdi. Nije mi ostavljalo nešto za sumnju, nikad nije imao takve afere. Dubrovnik je grad koji je živ i privlači sve ljude sveta i orijentacije.

Smatra da Hana nije skroz svarila prevaru.

- Ona je njemu prešla preko prevare, ali 15 dana je mali rok da neko prihvati i pređe. Hana je možda izrevoltirana njegovim ponašanjem u Eliti s obzirom da mu je dala šansu. Verujem da Hana nije htela njega ukanaliti jer je to veća sramota za Hanu.

Žestoko udarila na Ahmiće.

- Aneli je dovoljno samu sebe obrukala. Neću ulaziti da li je to bio provod ili želja. Hana je Ahmićima kriva za sve.

Podržala pomirenje nakon zetove prevare

- Hana je sama odlučila da njihovom odnosu pruži drugu šansu. Očito je tih 15 dana bilo premalo. Kad je on ušao sve se događalo javno i veliki pritisak je bio na nju. Oni imaju dete i dala je drugu šansu. Ja sam to podržala radi njih. Ja sam joj rekla da dobro razmisli i da vidi čemu to vodi

Prokomentarisala je sumnje da je Hana zaljubljena u Terzu.

- Ma ne, ja mislim da je to na žurki bilo njihovo prijateljsko ponašanje. Hana se čula i sa Sofijom kad su bili napolju. Terza je dobar sa Aneli, pa je predstavio Hanu tako. Hana ne voli takve tipove i ne mislim da je nešto bilo. Jedino je zazvučala ta rečenica da bi ga i treznog poljubil, ali to je u obraz.

Autor: A.Anđić