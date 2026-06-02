Srešćemo se svi u finalu! Nena Opozicija spremna na suočavanje, brutalno nagazila Maju nakon pljuvačine, a evo da li nakon svega ostaje Asminova podrška: SAM PAO, SAM SE UBIO!

Nije štedela!

Tokom sinoćne emisije "Pretres nedelje" Maja Marinković je brutalno napljuvala Nenu Opoziciju, inače najveću podršku njenog dečka Asmina Durdžića, a on ponovo nije zaštito njeno ime.

Ona se ovom prilikom oglasila za Pink.rs i prvo progovorila o oglašavanju Asminove majke Mevlide na TikToku, odmah se ogradila od ikakve veze sa tim.

- Pored svih svojih blamova i sramote, izgleda da im je Nena opozicija „najveći problem“. Svi imaju podršku i hejtere i pozivaju se na iste, ali kada se ja spomenem u neodgovarajućem kontekstu, odmah je to „fanatizam“. Pitam se, zašto? Što se tiče Asminove mame, nikada nisam učestvovala u tom lajv uključenju i protiv sam toga - rekla je, pa se osvrnula na Asmina.

- Što se tiče Asmina, ako je ikada mogao i da pomisli da sam ja neke stvari izjavila, sam pao, sam se ubio. Ja mogu, umesto da ne podržim i da se ne složim, ali da udarim na druga, poznanika, prijatelja, i to još zbog rijalitija, to može da pomisli neko ko nikada sa mnom nije reč progovorio.

Kao po običaju, žestoko je udarila na Maju Marinković.

- Što se tiče Maje i njenog vređanja... Kako odgovoriti osobi koja sebe naziva „institucijom“, pored svih životnih blamova? Postoje stvari koje odbaciš kao glupost, ali i one koje završe na sudu, kada si čist i ispravan. Asminu svi zameraju, kako u kući, tako i napolju, što nije stao uz mene posle svega. Ja mu ne zameram ništa, jer pre svega sam ja jaka, ispravna i samostalna, da bih od ikoga išta očekivala, posebno ne u rijalitiju.

Najavila obračun u finalu sa svima koji su je pljuvali.

- Vidim da su me čak Aneli i Stanija branile sinoć, hahahahaha. Srešćemo se na finalu svi onako. E, tada bih volela da mi kažu šta ko ima, a ja imam mnogo toga. Oni su tamo zbog novca i svojevoljno su pristali na prodaju sopstvenih života. Oni postoje zbog nas, gledalaca i naroda, ne mi zbog njih. Tako da su previše tripovali svoju bitnost. Možda i počnem da se bavim rijalitijem poslednjih mesec dana, baš onako do koske.

Autor: A.Anđić