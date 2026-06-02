Život ti je postao obična ruševina: Hitno obraćanje Alibabine podrške! Siti Ahmić poslednji put uputili žestoku poruku, pljušte prozivke (FOTO)

Veliku prašinu u javnosti podiglo je priznanje Neria Ružanjija da je bio intiman sa tranvestitom i da je prevario Hanu Duvnjak samo četrnaest dana pre ulaska u ''Elitu 9''.

Ipak, čini se da Asmin Durdžić i njegova podrška najviše likuju nakon ovog saznanja obzirom da je Sita svojevremeno optuživala Asmina da voli muškarce i da je bio u šemi sa advokatom, kako je i Aneli Ahmić sama govorila u ''Eliti 7''.

Upravo iz tog razloga sada se Asminova podrška oglasila putem društvenih mreža i Siti Ahmić uputila jasnu poruku, a potom su i naglasili da je ovo njihovo poslednje obraćanje.

- Genetika je čudo. I još jedan stori biće posvećen Siti, koji će pokazati da im je čak i zlo genetski urođeno. Ovim završavamo temu Ahmići, jer su se obrukali za hiljadu života i sami pokazali ko su i šta su - otkriva porodica Durdžić, pa dodaje:

- Umesto što zabadaš nos u tuđe živote, porodice i iznosiš neistine, bilo bi bolje da si makar polovinu te mržnje i zlobe pretvorila u ljubav i brigu prema sopstvenoj porodici. Danas ne bi imala sramotu koju nosiš. Iskreno, žao mi te je. Ni danas nisi spremna da sebi priznaš svoje životne propuste i greške. Zato nikada nećeš uspeti da popraviš ono što je uništeno, jer ti je život postao obična ruševina koja se više ne može obnoviti - bila je jasna Asminova podrška koja vodi profil.

Autor: N.P.