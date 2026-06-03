Filip Đukić je zaljubljen?! Uveo drastične promene, Aneli šokirana: Ej, da on trezan ne može... (VIDEO)

Opa!
Filip Đukić izašao je iz kazina, pa je video da Aneli Ahmić sedi ispred sa Sofijom Janićijević, koja mu se odmah po izlasku iz kazina obratila.
- Dođi da se upoznaš, ovo je Aneli Ahmić - rekla je Sofija.
- Trezan je lik, pa ne zna da se javi, bože sačuvaj...Kao da ga neko vodi lancima ovde - čudila se Aneli.
- Tek je pola dva - rekao je Đukić.
- Je l' glumiš insajdera večeras?! Ti kao onaj deda iz filma "Mrtav hladan" - rekla je Sofija.
- Brate, šta vam je?! Ljudi hoće da se kanalim - rekao je Filip.
Autor: Nikola Žugić