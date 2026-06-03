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Filip Đukić je zaljubljen?! Uveo drastične promene, Aneli šokirana: Ej, da on trezan ne može... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

Filip Đukić izašao je iz kazina, pa je video da Aneli Ahmić sedi ispred sa Sofijom Janićijević, koja mu se odmah po izlasku iz kazina obratila.

- Dođi da se upoznaš, ovo je Aneli Ahmić - rekla je Sofija.

- Trezan je lik, pa ne zna da se javi, bože sačuvaj...Kao da ga neko vodi lancima ovde - čudila se Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tek je pola dva - rekao je Đukić.

- Je l' glumiš insajdera večeras?! Ti kao onaj deda iz filma "Mrtav hladan" - rekla je Sofija.

- Brate, šta vam je?! Ljudi hoće da se kanalim - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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