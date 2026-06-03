Ovim stihovima se obratila Caru?! Nadica Ademov ispunila Majinu muzičku želju, svi sumnjaju da peva bivšem (VIDEO)

Da li je ovo istina ili je pak, nešto drugo u pitanju?!

Maja Marinković uživala je u večerašnjoj žurki za čiju su atmosferu zaduženi pevačica Nadica Ademov, pevač Emil Habibović, kao i Bata Laki bend. Ovom prilikom, Maja je poželela da joj Nadica otpeva numeru "Uspomene", što možete pogledati OVDE!

- Svake noći sanjam tvoje oči, sve se nadam da ćeš opet doći, nema dana da ne mislim na tebe, na mene, na uspomene - glasio je tekst numere koji je Maja tražila od Nadice.

Da li je ove stihove posvetila Caru ili je pak, nešto drugo u pitanju, ne preostaje nam ništa drugo nego da saznamo.

Autor: Nikola Žugić