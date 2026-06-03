Pao poljubac?! Aneli i Đukić se sve vreme češkali i mazili, a onda ih je ona prekrila peškirom (VIDEO)

Cveta ljubav!

Aneli Ahmić i Filip Đukić već neko vreme unazad su u veoma bliskom odnosu, a večeras mu je Aneli žestoko zamerila što joj nije, kako kaže, trezan prišao, niti joj se obratio.

Sada, ona je odlučila da ponovo preduzme prvi korak, iako ljuta, ipak mu je prišla, te je tako prvo sela pored njega.

Nakon razgovora koji su obavili sa ostalim cimerima, Aneli je legla pored njega, dok je i on ležao, pa ga je sve vreme mazila, po ruci i licu, a u jednom momentu im je prekrila peškir preko glave, pa se tako nije videlo da li je došlo do još jednom poljupca. Da li su se poljubili i kako će na dalje funkcionisati, ostaje nam da ispratimo.

Autor: Nikola Žugić