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Na svadbu si mi dovela majmuna koji te oženio: Bora kune dan kad se zakleo Milici Kemez na većnu ljubav (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Ne štedi reči!

Bora Santana ležao je u krevetu, pa je tako posle svađe sa Anastasijom Brčić i Tanjom Stijeljom Boginjom počeo da priča sam sa sobom i da divlja na Milicu Kemez, svoju bivšu suprugu.

- Ku*vetino jedna, ovde si se ku*vala, je*ao te Đukić Filip u izolaciji do plafona, ja te napravio ribom, je*em li ti tatu i mamu one što ih nemaš i sestru ti je*em onu koja me je jurila. Sve vam je*em od Travnika do Subotice, je*em li ti mamu u pi*ku ja. Majke ti ga nab*jem, pi*ka li ti materina ona tvoja. Ja ti napravio svadbu od 150.000 evra, 10 pevača po 10-15 hiljada evra...Zoveš mi na svadbu majmuna koji te je oženio, je*aću ti tatu i mamu na dan kada si ušla u Svetog Stefana Dečanskog u crkvu i tebi i njemu. Je*em li vam mamu iz Sremske Mitrovice i dan kada ste mi došli u život. Što ti sestru nisam je*ao, samo mi je pu*ila ku*ac, bolje da sam ti sve je*ao. Ne je*em ti samo teča Lazu domaćina iz Novog Sada, ali ti je*em tetku onu. Tukla te je kao konja, malo te je tukla. Je*aću vam mamu samo da izađem odavde, ne budeš li mi vratila ono što je moje - urlao je Bora po spavaćoj sobi pričajući sam sa sobom.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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