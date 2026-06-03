ŽURKA O KOJOJ ĆE SE PRIČATI! Aneli celu noć jurila Đukića, Asmin i Maja vrućom akcijom razvalili izolaciju, Terza se raspao na komade zbog ćerke, a Bora KUNE I PROKLINJE Milicu Kemez!

Puno prokreta i jakih emocija.

Za atmosferu na sinoćnoj žurki u "Eliti" bili su zaduženi Nadica Ademov, Emil Habibović i Bata Laki bend koji su svojim dolaskom podigli takmičare na noge i napravili atmosferu za pamćenje.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Filip Đukić izašao je iz kazina, pa je video da Aneli Ahmić sedi ispred sa Sofijom Janićijević, koja mu se odmah po izlasku iz kazina obratila.

- Dođi da se upoznaš, ovo je Aneli Ahmić - rekla je Sofija.

- Trezan je lik, pa ne zna da se javi, bože sačuvaj...Kao da ga neko vodi lancima ovde - čudila se Aneli.

- Je l' glumiš insajdera večeras?! Ti kao onaj deda iz filma "Mrtav hladan" - rekla je Sofija.

Maja Marinković uživala je u žurki za čiju su atmosferu zaduženi pevačica Nadica Ademov, pevač Emil Habibović, kao i Bata Laki bend. Ovom prilikom, Maja je poželela da joj Nadica otpeva numeru "Uspomene", što možete pogledati OVDE!

- Svake noći sanjam tvoje oči, sve se nadam da ćeš opet doći, nema dana da ne mislim na tebe, na mene, na uspomene - glasio je tekst numere koji je Maja tražila od Nadice.

Da li je ove stihove posvetila Caru ili je pak, nešto drugo u pitanju, ne preostaje nam ništa drugo nego da saznamo.

Emil Habivović je, tokom sinoćne žurke, kako je Bora Santana tražio, otpevao Terzi pesmu Đovanija Bajramovića "Rodila se mala", koja je dovela Terzu do suza, a kako će se na dalje odvijati situacija, ostaje nam da ispratimo.

Kako se Terza rasplakao možete pogledati OVDE.

Borislav Terzić Terza zamerio je Bori Santani što stalno vređa Sofiju Janićijević, te mu je pokazao zube i rešio da mu se suprotstavi.

- Nikada te nisam uvredio, a ti radiš p*derske fore svaki put - rekao je Terza.

- Ja se zezam sa Sofijom svaki dan - rekao je Bora.

- Ne smaraj me za gluposti, ne volim neke stvari - rekao je Terza.

- Udari mi šamar - rekao je Bora.

- Ja nisam došao zbog tebe nego zbog svojih para. Prošli put si pevao: ''Makedonsko devojče'' - rekao je Terza.

- Kraj, neću više pevati - rekao je Bora.

- Ja Milicu nikad nisam prozivao - rekao je Terza.

Maja Marinković i Asmin D﻿urdžić napustili su žurku pre vremena kako bi mogli da se prepuste strastima u izolaciji, te su tako odmah odleteli u svoje ljubavno gnezdo i počeli da uživaju.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Aneli Ahmić došla je u pab "Prijatelji" gde je sedeo Filip Đukić, pa mu je tom prilikom žestoko zamerila to što joj se, kako kaže, trezan ne obraća i ne prilazi joj, dok pijan to radi.

- Sram te bilo, to samo ide na tvoj obraz, predstavljaš me baš fino - rekla je Aneli.

- Ti praviš to sine, ja prilazim samo pijan, blejimo po ceo dan zajedno - rekao je Đukić.

- Ma ajde pali molim te, prilaziš samo kada si pijan, kada si trezan, ne znaš da se javiš - rekla je Aneli.

- Ti stvarno brate na pregled...Koliko je žurki bilo, znači ja sam ti samo prišao pijan - rekao je Filip.

- Ti imaš neki problem majke mi moje, imaš problem. Nisam ja posesivna nego je tvoja komunikacija sa mnom samo kada popiješ - rekla je Aneli.

Aneli Ahmić htela je da sazna od Filipa Đukića zbog čega je izbegava u prolazu, a usput mu je napravila i ljubomornu scenu zbog čega je on poludeo i otišao od nje.

- Ti prolaziš pored mene i ne javiš mi se u prolazu, kao da si sam na svetu - rekla je Aneli.

- Tebi je devojko dosadno, odavde trebaš pravo kod lekara da ideš - rekao je Filip.

Bora Santana ove noći priznao je Maji Marinković da će je u subotu sačuvati na ''Nominacijama'' i da naravno da će ostaviti nju umesto Filipa Đukića, što je iznenadilo mnoge gledaoce.

Ipak, čini se da to nije jedini nož koji je Bora zabio u Đukićeva leđa ove noći, već je rešio da ga dokusuri i smuva mu bivšu. Bora je u jednom momentu dohvatio Sandru Todić i poljubio je, a po svemu sudeći nije ni njoj teško palo.

Aneli Ahmić ležala je pored Filipa Đukića, te su se tako sve vreme mazili i češkali, nakon čega je otišla da prošeta po imanju i da izvidi kakva je situacija.

Kako se vratila, ona je odmah legla pored Đukića koji se prethodno pokrio ćebetom prekok glave, a on je bez pogovora prihvatio Aneli u krevet, ali ne samo to, već su se prekrili zajedno ovim istim ćebetom. Šta se dešavalo, kao i u kom smeru će teći ovaj odnos ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

Bora Santana ležao je u krevetu, pa je tako posle svađe sa Anastasijom Brčić i Tanjom Stijeljom Boginjom počeo da priča sam sa sobom i da divlja na Milicu Kemez, svoju bivšu suprugu.

- Ku*vetino jedna, ovde si se ku*vala, je*ao te Đukić Filip u izolaciji do plafona, ja te napravio ribom, je*em li ti tatu i mamu one što ih nemaš i sestru ti je*em onu koja me je jurila. Sve vam je*em od Travnika do Subotice, je*em li ti mamu u pi*ku ja. Majke ti ga nab*jem, pi*ka li ti materina ona tvoja. Ja ti napravio svadbu od 150.000 evra, 10 pevača po 10-15 hiljada evra...Zoveš mi na svadbu majmuna koji te je oženio, je*aću ti tatu i mamu na dan kada si ušla u Svetog Stefana Dečanskog u crkvu i tebi i njemu. Je*em li vam mamu iz Sremske Mitrovice i dan kada ste mi došli u život. Što ti sestru nisam je*ao, samo mi je pu*ila ku*ac, bolje da sam ti sve je*ao. Ne je*em ti samo teča Lazu domaćina iz Novog Sada, ali ti je*em tetku onu. Tukla te je kao konja, malo te je tukla. Je*aću vam mamu samo da izađem odavde, ne budeš li mi vratila ono što je moje - urlao je Bora po spavaćoj sobi pričajući sam sa sobom.

Autor: R.L.