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ŽURKA O KOJOJ ĆE SE PRIČATI! Aneli celu noć jurila Đukića, Asmin i Maja vrućom akcijom razvalili izolaciju, Terza se raspao na komade zbog ćerke, a Bora KUNE I PROKLINJE Milicu Kemez!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Puno prokreta i jakih emocija.

Za atmosferu na sinoćnoj žurki u "Eliti" bili su zaduženi Nadica Ademov, Emil Habibović i Bata Laki bend koji su svojim dolaskom podigli takmičare na noge i napravili atmosferu za pamćenje.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Filip Đukić izašao je iz kazina, pa je video da Aneli Ahmić sedi ispred sa Sofijom Janićijević, koja mu se odmah po izlasku iz kazina obratila.

- Dođi da se upoznaš, ovo je Aneli Ahmić - rekla je Sofija.

- Trezan je lik, pa ne zna da se javi, bože sačuvaj...Kao da ga neko vodi lancima ovde - čudila se Aneli.

- Je l' glumiš insajdera večeras?! Ti kao onaj deda iz filma "Mrtav hladan" - rekla je Sofija.

Maja Marinković uživala je u žurki za čiju su atmosferu zaduženi pevačica Nadica Ademov, pevač Emil Habibović, kao i Bata Laki bend. Ovom prilikom, Maja je poželela da joj Nadica otpeva numeru "Uspomene", što možete pogledati OVDE!

- Svake noći sanjam tvoje oči, sve se nadam da ćeš opet doći, nema dana da ne mislim na tebe, na mene, na uspomene - glasio je tekst numere koji je Maja tražila od Nadice.

Da li je ove stihove posvetila Caru ili je pak, nešto drugo u pitanju, ne preostaje nam ništa drugo nego da saznamo.

Foto: TV Pink Printscreen

Emil Habivović je, tokom sinoćne žurke, kako je Bora Santana tražio, otpevao Terzi pesmu Đovanija Bajramovića "Rodila se mala", koja je dovela Terzu do suza, a kako će se na dalje odvijati situacija, ostaje nam da ispratimo.

Kako se Terza rasplakao možete pogledati OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Borislav Terzić Terza zamerio je Bori Santani što stalno vređa Sofiju Janićijević, te mu je pokazao zube i rešio da mu se suprotstavi.

- Nikada te nisam uvredio, a ti radiš p*derske fore svaki put - rekao je Terza.

- Ja se zezam sa Sofijom svaki dan - rekao je Bora.

- Ne smaraj me za gluposti, ne volim neke stvari - rekao je Terza.

- Udari mi šamar - rekao je Bora.

- Ja nisam došao zbog tebe nego zbog svojih para. Prošli put si pevao: ''Makedonsko devojče'' - rekao je Terza.

- Kraj, neću više pevati - rekao je Bora.

- Ja Milicu nikad nisam prozivao - rekao je Terza.

Maja Marinković i Asmin D﻿urdžić napustili su žurku pre vremena kako bi mogli da se prepuste strastima u izolaciji, te su tako odmah odleteli u svoje ljubavno gnezdo i počeli da uživaju.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Aneli Ahmić došla je u pab "Prijatelji" gde je sedeo Filip Đukić, pa mu je tom prilikom žestoko zamerila to što joj se, kako kaže, trezan ne obraća i ne prilazi joj, dok pijan to radi.

- Sram te bilo, to samo ide na tvoj obraz, predstavljaš me baš fino - rekla je Aneli.

- Ti praviš to sine, ja prilazim samo pijan, blejimo po ceo dan zajedno - rekao je Đukić.

- Ma ajde pali molim te, prilaziš samo kada si pijan, kada si trezan, ne znaš da se javiš - rekla je Aneli.

- Ti stvarno brate na pregled...Koliko je žurki bilo, znači ja sam ti samo prišao pijan - rekao je Filip.

- Ti imaš neki problem majke mi moje, imaš problem. Nisam ja posesivna nego je tvoja komunikacija sa mnom samo kada popiješ - rekla je Aneli.

Aneli Ahmić htela je da sazna od Filipa Đukića zbog čega je izbegava u prolazu, a usput mu je napravila i ljubomornu scenu zbog čega je on poludeo i otišao od nje.

- Ti prolaziš pored mene i ne javiš mi se u prolazu, kao da si sam na svetu - rekla je Aneli.

- Tebi je devojko dosadno, odavde trebaš pravo kod lekara da ideš - rekao je Filip.

Bora Santana ove noći priznao je Maji Marinković da će je u subotu sačuvati na ''Nominacijama'' i da naravno da će ostaviti nju umesto Filipa Đukića, što je iznenadilo mnoge gledaoce.

Ipak, čini se da to nije jedini nož koji je Bora zabio u Đukićeva leđa ove noći, već je rešio da ga dokusuri i smuva mu bivšu. Bora je u jednom momentu dohvatio Sandru Todić i poljubio je, a po svemu sudeći nije ni njoj teško palo.

Aneli Ahmić ležala je pored Filipa Đukića, te su se tako sve vreme mazili i češkali, nakon čega je otišla da prošeta po imanju i da izvidi kakva je situacija.

Kako se vratila, ona je odmah legla pored Đukića koji se prethodno pokrio ćebetom prekok glave, a on je bez pogovora prihvatio Aneli u krevet, ali ne samo to, već su se prekrili zajedno ovim istim ćebetom. Šta se dešavalo, kao i u kom smeru će teći ovaj odnos ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

Bora Santana ležao je u krevetu, pa je tako posle svađe sa Anastasijom Brčić i Tanjom Stijeljom Boginjom počeo da priča sam sa sobom i da divlja na Milicu Kemez, svoju bivšu suprugu.

- Ku*vetino jedna, ovde si se ku*vala, je*ao te Đukić Filip u izolaciji do plafona, ja te napravio ribom, je*em li ti tatu i mamu one što ih nemaš i sestru ti je*em onu koja me je jurila. Sve vam je*em od Travnika do Subotice, je*em li ti mamu u pi*ku ja. Majke ti ga nab*jem, pi*ka li ti materina ona tvoja. Ja ti napravio svadbu od 150.000 evra, 10 pevača po 10-15 hiljada evra...Zoveš mi na svadbu majmuna koji te je oženio, je*aću ti tatu i mamu na dan kada si ušla u Svetog Stefana Dečanskog u crkvu i tebi i njemu. Je*em li vam mamu iz Sremske Mitrovice i dan kada ste mi došli u život. Što ti sestru nisam je*ao, samo mi je pu*ila ku*ac, bolje da sam ti sve je*ao. Ne je*em ti samo teča Lazu domaćina iz Novog Sada, ali ti je*em tetku onu. Tukla te je kao konja, malo te je tukla. Je*aću vam mamu samo da izađem odavde, ne budeš li mi vratila ono što je moje - urlao je Bora po spavaćoj sobi pričajući sam sa sobom.

Autor: R.L.

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