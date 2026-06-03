Ne znam kako mu se ne povraća kada poljubi Sofiju! Terzina prijateljica, bivša učesnica Elite, zgrožena njegovim ponašanjem: Sramota me je kad me pitaju za njega!

Posle višenedeljnog najgnusnijeg vređanja, bivši emotivni partneri Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza spustili su loptu i ponovo se zbližili. U nedelju su pali i poljupci, spavali su zajedno, kao nekada, a sinoć, tokom žurke u "Eliti", ponovo su bili bliski.

Stanari Bele kuće šokirani su njihovim trenutnim odnosom, budući da dobro pamte kako su jedno drugom vređali i psovali čak i članove porodica, te međusobno se najstrašnije ponižavali. Terza je Sofiju, nakon što je saznao za njenu aferu sa 41 godinu starijim Danetom iz Severne Makedonije, vređao svakodnevno, kao i ona njega, a sada su sve brže-bolje zaboravili.

Terzino ponašanje šokiralo je njegovu prijateljicu, bivšu učesnicu "Elite" Anu Spasojević, koja se srami zbog njegovih postupaka.

- Iskeno, ovo je blam. Mislila sam da se Terza konačno opametio kada je video neke stvari i shvatio šta je zapravo radila, šta je istina. Mislila sam da će ga biti blam da sedne pored nje, imaš ćerku kod kuće, porodicu, roditelje... Bila sam sigurna da nema šanse da se pomire, ali kada sam videla da su se ponovo približili jedno drugom, ljubili, spavali napolju... Blam, ali bukvalno blam - šokirana je Ana.

- Terza jeste moj prijatelj, ali ovo mu je blam veka. Ne znam šta se dešava sa tim čovekom, da li ima imalo mozga, da li je uopšte normalan?! Jedino ako on igra neku igru, ali ne znam kakvu bi igru mogao da igra. Biće tu do kraja, bez Sofije ili sa Sofijom, mnogo je bitniji faktor tu od nje. Ona je niko i ništa. Jedino ta vadilica može da bude:"Ja sam je navukao", ali to što radi je blam, užas, sramota. Bukvalno me je sramota kada me ljudi pitaju da kažem nešto o Terzi. Ispadoše ljudi u pravu, a ja branim nešto što je, izgleda, neodbranjivo. Ne znam kako mu nije muka, kako ga nije blam, kako mu se ne povraća kada je poljubi znajući da je bila sa čovekom toliko starijim od nje? Sve je to priznala na kraju, ponosi se tim. Ona nema blama ni srama nijedne sekunde, ponosno priča o tome. Blamčina života, on mi je sad veći blam i od nje posle ovog što je uradio sa njom - rekla je ona za Pink.rs.

Autor: D. T.