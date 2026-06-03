P**ER SE NE ODGAJA, VEĆ RAĐA! Baba Grofica prvi put o aferi unuka Neria s transrodnom osobom: Rado ću ga u kuću primiti s trandžom, samo da nije Hana!

Učesnik "Elite" Nerio Ružanji šokirao je milionski auditorijum Pinka kada je priznao da je svoju nevenčanu suprugu Hanu Duvnjak varao sa transrodnom osobom, sa kojom se video čak tri puta, a u Beloj kući se svakodnevno otkrivaju novi detalji ove priče. Sada se ovim povodom za Pink.rs prvi put oglasila Neriova baba Jasmina Ahmić Grofica.

Kontaktirali smo je ovim povodom, a Grofica je odmah u svom stilu rekla:

- Izašla sam na pijacu, išla sam da vidim šta će reći ljudi otkad nam Nerio taslači trandže, čestitaju mi svi - počela je priču Grofica.

Pitali smo je koliko ju je šokirao Neriovo priznanje, međutim, ona odbija da poveruje da njen unuk govori istinu, već smatra da je to maslo "ozloglašene snaje" Hane Duvnjak, koju Ahmići ne mogu da vide očima.

- Hana, ona bi dala g*zice za pare, jer je daje od šesnaeste godine... Moje znanje je da Nerio nije to, već da je to dogovor njih dvoje. A ako jeste to, rado ću ga kući primiti sa tom trandžom, samo da nije ova Hana - u svom stilu poručila je ona.

Na pitanje da li je njoj i transrodna osoba bolji izbor za Neria u odnosu na Hanu, rekla je:

- Hana je najgore što može biti, žena i majka. Znam njene radove dok su živeli u mojoj kući,i gde je radila... Ima vlasnik kafane, iza skladišta, šta je tamo radila dok je Nerio čuvao malu... Kada smo gledali ono veče, znali smo da je sve smicalica u kojoj je Nerio glavni glumac.

Pitali smo je i da li su članovi porodice nekada primetili Neriove sklonosti ka istom polu.

- Nikad, nikad. Pravi muškarac, hvatali ga članovi porodice kako gleda porniće, ali one mešane, muško-žensko - objasnila nam je Grofica.

Nada Ružanji, Neriova baba s očeve strane, u izjavi za Pink.rs okrivila je Ahmiće za ovaj njegov "izlet" rekavši:"Šokirana sam jako, jako. Ali ko ga odgajao, ništa me ne čudi". Grofica je prokomentarisala ovu izjavu prije, sa kojom je na ratnoj nozi.

- Nada umire zadnja. Peder se ne odgaja već rađa, a ona varala muža. Zar je majka tako odgojila?! Da, mi ga odgojili da j*be trandže i priča Balkanu... To su njihove rijaliti bajke jer njih dvoje mesecima tamo ko dva idiota sede - poručila je Grofica.

Autor: D. T.