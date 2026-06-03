Asmin roditeljima dao šut-kartu: Nakon Elite se seli u Beograd, za majku Malvidu zbog Maje neće ni da čuje! (VIDEO)

Haos!

U toku je još jedna radio-emisija "Amnezije", koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Oni su ugostili Maju Marinković i Asmina Durdžića koji su prvo pričali o svojim porodicama koje su protiv njihovog odnosa.

- Želim da moja mama bude dama kao što je bila i što je poznajem pre nego što sam ušao ovde i tad nisam čuo lošu reč iz njenih usta. Ja ne želim da ide live na TikTok-u, ima gde može da se oglasi, a ne želim da koristi reči kao što su "trovanje". Ne želim ko mene podržava da pljuje moju devojku Maju Marinković. Možda mene neko pljuje sa njene strane, ali nema potrebe to da rade i neka budu oni pametniji. Ja sam sa Majom srećan i nje da nema ovde ja bih se diskvalifikovao. Meni je sa njom lepo, volim je, smiruje me - govorio je Asmin.

- Meni je on bitan. Nisam u vezi sa balavcem nego sa čovek od 36 godina. Ja verujem da Taki nije suzdržan. Ja znam kako može da komentariše, ali želim da bude gospodin i da se ne služi nekim stvarima. Taki ne voli ni kad ja psujem - rekla je Maja.

- Želim da se fokusiram na svoju vezu sa Majom i da nam bude bolje - rekao je Asmin.

- Mene stvarno ne interesuje ko će šta da kaže, a pogotovo fantici. Ja svojoj podršci nikad nisam dozvolila da mi barata životom i da odlučuju. Nikad niko nije mogao da me drži u šaci. Nikoga prva nisam vređala, a kad neko vređa oca i mene naravno da ću da uzvratim. Ja sam se samo branila od osoba koje su obolele od rijalitija - pričala je Maja.

- Da li ćete da živite u Beogradu ili u Lincu? - pitao je Filip.

- U Beogradu - odgovorila je Maja i jasno stavila do znanja da se Asmin tu ništa ne pita.

Autor: A. Nikolić