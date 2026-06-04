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Uživo na Pinku: Počinju Pitanja gledalaca, večeras gori Balkan!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/Jelena Simonović/Pink.rs ||

Ovo se ne propušta!

Voditelj Milan Milošević upravo je ušetao u Belu kuću, što znači da je sve spremno za početak još jedne emisije "Pitanja gledalaca".

NE PROPUSTITE NI TRENUTAK EMISIJE "PITANJA GLEDALACA", PRAVAC NA PINK!

Foto: Foto: Jelena Simonović

Autor: A. Nikolić

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Uživo na Pinku: Počinju Pitanja gledalaca, večeras gori Balkan!

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Uživo na Pinku: Počinju Pitanja gledalaca, večeras gori Balkan!

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Uživo na Pinku: Počinju Pitanja gledalaca, večeras gori Balkan!

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Uživo na Pinku: Počinju Pitanja gledalaca, večeras gori Balkan!