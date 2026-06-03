PAPARACO! Milica Todorović ne mari za višak kilograma nakon porođaja: Pevačica uhvaćena kako uživa u burgerima i pomfritu, a evo kako sad izgleda

Dala sebi oduška!
Pevačica Milica Todorović se porodila 3. februara 2026. godine u jednoj privatnoj klinici u Beogradu i na svet donela zdravog dečaka. Beba je dobila ime Bogdan. Porođaj je prošao u najboljem redu, a pevačica uživa u majčinstvu.
Sada ju je ekipa ''Paparaco lova'' uhvatila u šetnji sa prijateljicom, a tom prilikom ona je posetila restoran brze hrane.
Iako su mnogi očekivali da će pevačica naručiti neki zdrav obrok, salatu ili nešto slično, ona se odlučila za pomfrit i hamburgere.
Iako ju je ''Paparaco lov'' nedavno ulovio kako radi na kilaži i trenira, reklo bi se da je ipak rešila da malo sebi da oduška i opusti se.
Autor: M. K.