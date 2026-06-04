Neće mu mama i tata govoriti šta da radi: Maja nikad surovija prema Durdžićima, Alibabu skupo će ga koštati odnos s njom! (VIDEO)

Još malo pa će mu i zabraniti kontakt s porodicom!

Upravo je počela emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je prvo pitanje za Asmina Durdžića.

- Kako zamišljaš svoj razgovor sa roditeljima, bratom i sestrom po izlasku iz Elite? - glasilo je pitanje.

- Ukoliko Mevlida bude nastavila da ide po Tik Toku i tako dalje, rekao sam da znam kako ću obaviti razgovor. Nije mi normalno da mi mama ide po Tik Toku, ne razmišljam o razgovoru s njom. Ja sve u životu radim spontano, ne znam šta ću još dobiti informacija do kraja. Na Mustafu nisam ljut jer je tako ceo život, a mama me razočarala jer to nije ta žena koju poznajem - rekao je Mustafa.

- Majo, mnogo si razbesnela Asminove ljude rečenicom da će on ići s tobom posle finala - rekao je Milan.

- Ja sam ponosna što ovakvog muškarca imam pored sebe. Ja sama odlučujem u svom životu, nikada ja nisam odlučivala o životu mog oca. Taki ima svu slobodu ovog sveta da bude s kim hoće, ali da meni neka pruži ruku i da se upozna od toga nema ništa. Najbolje da će čoveku od 40 godina da pričaju mama i tata šta će da radi - rekla je Maja.

- Mevlida i Mustafa nemaju više sina, a Sudo nema brata jer je ovo jedna kosmička ljubav. On je ovde zgazio svoje prijatelje, porodicu i podršku. Nena Opozicija je ginula za Asmina tri godine, a on je ovde p*pišao kao i svoju majku. On je svakako najomraženiji lik koji podršku nema, došlo je do toga da svakog proda. Kad on pukne glavom o zid, onda će se vratiti - rekla je Stanija.

- Ne znam zbog čega ljude boli naš odnos, jasno je da Stanijin ego i sujeta priča iz nje. Ja ne moram da krijem od porodice koje je moj dečko vere dok je ona morala da ga krije. Mi smo porodica koja voli sve ljude i gledamo sve isto. Ovde nijedan odnos nije sjajan i bajan, mi radimo na tome da budemo bolji. Meni niko neće plaćati struju i vodu, a ako smo mi srećni onda su totalno nebitne fanatične babe - rekla je Maja.

- On misli da će izmanipulisati porodicu po izlasku i da će uspeti da promeni mišljenje njihovo o Maji, ali to neće uspeti. Njemu porodica itekako treba za poslove i neke stvari, ali već sam rekla da je čovek koji samo misli na sebe i na stvari kako će da k*rči i živi u Beogradu. On neće imati kontakta sa svojom porodicom, ali na Mustafu je njihova firma bez koje on neće moći - rekla je Aneli.

- Ne mogu roditelji da određuju, ali on je psovao Takija i ljudi to neće da prihvate prosto - rekao je Bora.

- Ja sam uvek sam odlučivao o svom životu, meni niko ne može ništa - rekao je Asmin.

- Asminu se dešava sve kao meni u Eliti 8. Prvo nisam verovao da se moji oglašavaju, a on je neko ko je sve sam demantovao u odnosu na to što je pričao na početku. On je branio mog oca i govorio da mi želi najbolje, a sad nije ni svestan koja ga realnost čeka kad izađe. Bićeš između dve vatre, ti nisi svestan šta oni prolaze napolju i siguran sam da naši roditelji prolaze haos. Jedan dan kad ona tebe ponizi, tvoja porodica dobije sto poruka - rekao je Luka.

Autor: N.P.