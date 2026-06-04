Biću dama i ovog puta: Maja se tek sad zainatila i rešila da bude nikad bolja bude prema Alibabi, Mevlida joj ne može ništa! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Maju Marinković.

- Hipotetički da je Mevlida izjavila: ''Filip Đukić je najbolji primer da je svim damama pokazao ko su i šta su, samo obične krpe za jednokratnu upotrebu, a neke i za dve'', šta bi joj poručila? - glasilo je pitanje.

- I u ovoj situaciji ću ispasti dama i gornja jer ja neću biti u vezi sa mamom i tatom nego sa Asminom. Oni bude u meni kontra efekat da sad mogu da budem još bolja - rekla je Maja.

- Drago mi je da Maja ovako damski reaguje. Ja bih hipotetički postavio pitanje mom bratu: ''Kako se osećaš dok tvoja mama komentariše s*ksualne odnose rijaliti učesnika koji nije njen sin?'' - rekao je Alibaba.

- Ne podržavam kad se koristi moje ime da se neko ponižava. Ne smatram da se bilo koja devojka sa mnom ponizila, to se napolju radi i svakom se desi. Ovde se ubija svaka žena u pojam s tim što se ponavlja: ''Utorak devojka'' i to najviše žene govore. Ne želim da bilo ko koristi moje ime - rekao je Filip.

- Svako ko ima osećaj za porodicu, ne može da mu bude drago što oni ovako pričaju. Maja ne vređa Takija, samo mu šalje poruku da ne vređa Asmina dok je Asmin spreman da odj*be celu svoju porodicu zbog Maje. Mnogi smo se našli u tim situacijama da roditelji brane, ali mora da ima bar neki osećaj. Kad je bio ovde pušten snimak mog s*ksa, mene je bio takav blam od mojih da sam dobila šamarčinu čim sam ušla - rekla je Matora.

- Ukoliko je izjavila te stvari, naravno da je mislila na Maju u tom trenutku. Mislim da je obema porodica problem njihov odnos. Mislim da Asmin mnogo leti pred rudu jer smatram da u ovom trenutku nije lako njegovoj porodici i mislim da doživljava dosta ružnih stvari - rekao je Janjuš.

- Kako će se Asmin nositi sa Majinim s*ksualnim odnosima koji gore napolju? - upitao je Milan.

- Mevlida i Mustafa su mene ugostili savršeno i govorili: ''Kad će bebica?'' Šta je problem sad sa novom snajkom? - rekla je Stanija.

- Ovo je sad u pravu - rekla je Maja.

Autor: N.P.