Nema normalno ponašanje: Janjuš zgrožen Hanom od prvog dana, Neriu zamerio samo jednu stvar! (VIDEO)

Iskren!
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao Neriovu aferu s transvestitom.
- Hana ti ništa nisi ni bolja ni gora od svih, to moraš da znaš - rekao je Ivan.
- Samo udarajte na majke, sram vas bilo - rekao je Mića.
- Sita kanali sina umesto da ga odbrani napolju, Mićo nisi realan - rekla je Boginja.
- Šta bi rekao Mićo da je Asmin u situaciju, a ne ja? - upitao je Nerio.
- Isto sve, treba se osuditi najstrašnije. Hana njega drži u šaci i dalje - rekao je Mića.
- Ja o Hani nemam lepo mišljenje od početka, ona nema normalno ponašanje. Nerio umesto da napuši Hanu posle ovoga što mu je uradila, to mi je čudno da nije uradio - rekao je Janjuš.
Autor: N.P.