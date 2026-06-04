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Nema normalno ponašanje: Janjuš zgrožen Hanom od prvog dana, Neriu zamerio samo jednu stvar! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskren!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao Neriovu aferu s transvestitom.

- Hana ti ništa nisi ni bolja ni gora od svih, to moraš da znaš - rekao je Ivan.

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- Samo udarajte na majke, sram vas bilo - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sita kanali sina umesto da ga odbrani napolju, Mićo nisi realan - rekla je Boginja.

- Šta bi rekao Mićo da je Asmin u situaciju, a ne ja? - upitao je Nerio.

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- Isto sve, treba se osuditi najstrašnije. Hana njega drži u šaci i dalje - rekao je Mića.

- Ja o Hani nemam lepo mišljenje od početka, ona nema normalno ponašanje. Nerio umesto da napuši Hanu posle ovoga što mu je uradila, to mi je čudno da nije uradio - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.P.

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