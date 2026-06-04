Kačavenda varala Srđana s njegovim drugom? Luka obelodanio razlog njenog razvoda, ona prebledela kao krpa! (VIDEO)

Istina isplivala na videlo?

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Hanu Duvnjak.

- Bila si napolju kada je Sita izjavila da bi se ubila da joj je sin p*der, šta misliš da li će se roknuti? - glasilo je pitanje.

- Zašto je ona potencirala priču Neria i Uroša? Verujem da je to izjavila, to liči na nju apsolutno - rekla je Hana.

- Ona je meni u lice rekla da bi volela radije da sam p*der nego da sam s Hanom - rekao je Nerio.

- Mislim da je mnogo veće zlo sve što je Nerio ispričao za Situ nego ovo što je momak bis*ksualac - rekao je Alibaba.

Naredno pitanje bilo je za Anu Radulović.

- Lukice kod Ane Radulović na intervju si rekao da za par osoba imaš da kažeš mnogo, a između ostalog i Kačavendi, ali da ćeš ćutati do kraja rijalitija. Reci Lukice - glasilo je pitanje.

- Da, ali sam ja rekao da nema potrebe da mene neko navlači da pričam neke stvari. Ja sam sedeo sa ljudima koji znaju Kačavendu. Čuo sam da Milena nije bila verna poslednjih 3-4 godine i da je pravila probleme, Aneli zna isto što i ja i mogla je da kaže ime u Narod pita, ali nije htela - rekao je Luka.

- Ovo su čiste baronije - rekla je Milena.

- Obzirom da je osoba koju Srđan zna bio razlog njihovog kraha, to se krilo i ja sam ćutao. Ja sam zaključio da Sofijin otac zna osobu s kojim si varala muža. Ja sam rekao da sam taktički sa pojedincima spustio loptu, a da nije bio sukob s Bebicom pokazao bih 20 dana pred kraj neke stvari - rekao je Luka.

- Gde je Kačavendina reakcija na Luku? Gde je dranje i skakanje - rekla je Jakšićka.

- Kada ti je mama došla ovde za Novu Godinu, rekla ti je: ''Baja ti poručuje da s Kačavendom spustiš loptu''. Nemate šta da pričate, a ti sada hoćeš da kažeš isto što i Sofija da sam ja varala muža? Vrlo brzo smo napolju, pa ćete moći da iznosite neke stvari. Čovek ne postoji, ja mog muža varala nisam u životu jer da jesam, čovek bi bio mrtav. Ja sam se razvela od Srđana, a ne on od mene - rekla je Milena.

- Sve je jasno čim nisi dobila ništa od imovine, naravno da neće budalu da finansira. Ivan kaže da si varala Srđana sa venčanim kumom - rekao je Anđelo.

- Šta hoćeš ti da kažeš? Je l' hoćeš da kažeš da je Srđan zavrnuo slavini deci? - upitala je Milena.

- Ja smatram da jesi ti ta koja je grešila i da jeste čovek pobegao od tebe, mislim da je otišao sa novom devojkom jer ti ženo nisi normalna - rekao je Anđelo.

- Ja sam rekao da sam čuo da bi Srđan pokvario svoju reputaciju time da se čuje da ga je žena prevarila - rekao je Luka.

Autor: N.P.