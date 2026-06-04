Hteli ste svadbu, a prevara se desila pet dana ranije: Takmičari proglasili Neria i Hanu folirantima, razapeli ih svim silama zbog glume! (VIDEO)

Osudili ih najstrašnije!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Hanu Duvnjak.

- Napolju si govorila da bi pre oprostila Neriu da bude sa Urošem nego sa Radmilom? - glasilo je pitanje.

- Ne sećam se da sam ovo rekla. Ja sam to verovatno rekla jer je meni bilo lakše što je muško, znala sam da se neće nastaviti. Ja sam počela da se smejem, onda je on ušao ovde i nismo raspravili. Ja sam forsirala da mi kaže da me prevario meni je bilo sumnjivo da on nije otišao kod bivše devojke. Ja sam pukla, bio je haos kad sam saznala da me prevario i tu mi je nakon par sati rekao - rekla je Hana.

- Hana, zašto si slagala da si sedela sa tom osobom? - upitao je Janjuš.

- Htela sam da saznam sve od njega, bila sam pijana - rekla je Hana.

- Ja sam izašao iz kuće posle svađe i otišao u klub, hteo sam samo nešto da j*bem - rekao je Nerio.

- Ja njemu nisam verovala da je to muškarac jer ne liči na to, on je njoj rekao da ima ženu i dete. Trebali smo izaći nas troje, ali to se nikad nije desilo i posle malo vremena je on ušao u Elitu - rekla je Hana.

- Hteli ste svadbu ovde i da vam Maja bude kuma, a prevara se desila deset dana pre ulaska - rekao je Uroš.

- Ničiji odnos nije idealan, a mi mimo ove prevare nemamo nikakve druge probleme - rekla je Hana.

Autor: N.P.