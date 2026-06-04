AU, KAKVA NOĆ! Maja nikad surovija prema Durdžićima, Aneli optužila Hanu da je podmetnula Neriu aferu sa transvestitom!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Sreda u Eliti, kao po običaju, rezervisana je za emisiju ''Pitanja gledalaca''. Učesnici su odgovarali na pitanja, koja su pokrenula brojne teme i odgnonetnula mnoge tajne učesnika, koje su pokušali da guraju pod tepih. Voditelj Milan Milošević, ponovo je vešto našao način da raskirka sve tajne i do srži prodre u sve njigove misli.

Nakon što je Asmin Durdžić otkrio kako će proteći njegov susret sa roditeljima, ukoliko se nađe u finalu, on je istakao da bi nakon završetka finalne noći, otišao sa svojom devojkom Majom Marinković, a ne porodicom. Maja je na to istakla da je ne zanima stav njegovih najmilijih, te i da je ne tangira, ako se oni bune, jer bi ga te noći ''ukrala'' od porodice. Mnogi su njene reči, kada reč o učesnicima, protumačili kao sebične, ali nju to, po svemu sudeći ne zanima.

Hana Duvnjak, žestoko je oplela po majci svog momka Neria Ružanjija, ističući da bi da se ona pita, prihvatila pre i muškarca za zeta njego nju. Ona je prokomentarisala netrpeljivost koja postoji među njima.

- Ja i dalje tvrdim da Nerio nije p*der, to je bio eksperiment. Sita je rekla da je bolje da joj sin bude p*der nego da bude sa mnom, onda je i napolju rekla da bi pre prihvatila Uroša nego mene. Sve nek ide na njihovu dušu - rekla je Hana.

Maja Marinković zainatila se više nego ikad da dokaže Asminu Durdžiću da je ona prava žena za njega, te da će u narednom periodu dati svoj maksimum da prema njemu nema nikakav pogrešan gest. Takođe, ona je u svom izlaganju jasno svima stavila do znanja da je ne zanima šta o svemu tome, kao i o njihovoj vezi misli njegova majka Mevlida Durdžić.

Tokom emisije ''Pitanja gledalaca'', razotkriven je flet Aneli Ahmić i Anđela Rankovića, a Dača Virijević je otkrio kako je to tačno primetio, s obzirom na to, da ona već određeno vreme.

Marko Janjušević Janjuš istakao je da je zgrožen ponašanjem koje je pokazala Hana Duvnjak, te je iskoristio priliku i da očita lekciju Neriju Ružanjiju.

Luka Vujović izneo je šokantnu tvrdnju da je Milena Kačavenda, svog bivšeg muža Srđana Kačavendu, varala sa njegovim prijateljem, što je izazvalo lavinu komentara među učesnicima.

Aneli Ahmić istakla je da je besna na ponašanje Hane Duvnjak, te i da je smatra velikim lažovom i sposobnom da izmisli da je Nerio Ružanji bio sa transvestitom. Ona je time odbranila svog sestriča, ističuči da ne veruje da je imao takvu aferu.

Autor: S.Z.