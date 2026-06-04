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NJEN SUD SU SVI ČEKALI: Oglasila se majka Viktora Gagića, evo šta kaže o njegovom odnosu sa Minom Vrbaški i potencijalnom pomirenju!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Tokom proteklih dana u ’’Eliti’’, odnos Mine Vrbaški i Viktora Gagića pratile su brojne turbulencije. Taman kada su mnogi mislili da je pomirenje konačno i da su uspeli da prevaziđu nesuglasice u uplove u mirnu luku, desio se ponovni preokret, te je ipak, njegovom odlukom, taj odnos ponovo prekinut. Po svemu sudeći, njoj je raskid veoma teško pao, dok je on istakao da jedinim rešenjem smatra konačni prekid odnosa. 

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Povodom novonastale situacije za portal Pink.rs oglasila se i majka Viktora Gagića, Tijana, koja je prokomentarisala novonastalu situaciju i dala svoj sud o tome. 

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Časlav Vukojičić

Viktorova majka nije bila raspoložena da preterano komentariše novonastala dešavanja, tvrdeći da poštuje svaku odluku svog sina, te i da nema nameru da se meša u njegove odluke. Takođe, ona je dodala da ne misli o potencijalnom pomirenju njenog sina sa Minom Vrbaški. 

- Ja svoj sud o tome nikako ne mogu da dam. Nisam vidovita i ne mogu da govorim o tome šta može da se desi. Kako Viktor odluči, tako će i biti – istakla je Viktorova majka. 

Autor: S.Z.

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