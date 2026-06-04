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ĐUKIĆEVA HIT IZJAVA! Filip se pravda Staniji da nije seo na dok zbog nje, već PUNOG MESECA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neverica!

Stanija Dobrojević videla je kako Filip Đukić na doku, na kom ona često boravi, te je prišla tim povodom da ga pita, odakle on tu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidi ga, dobrodošao u moje ćoše - kazala je Stanija.

- Kakvo ćoše?! Nisi ovde sedela. Ja sam ovde došao jer je pun mesec, pa moram da budem pored vode - kazao je Filip.

- Kad moraš da sediš tu?! Imaš određeno nešto ili? - upitala je Stanija.

- Nisi ovde sedela - kazao je Filip.

- Dobro, idem ja, da vidim kako ti je tu. Uživaj pored vode, vegetiraj - kazala je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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