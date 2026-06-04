ĐUKIĆEVA HIT IZJAVA! Filip se pravda Staniji da nije seo na dok zbog nje, već PUNOG MESECA! (VIDEO)

Neverica!
Stanija Dobrojević videla je kako Filip Đukić na doku, na kom ona često boravi, te je prišla tim povodom da ga pita, odakle on tu.
- Vidi ga, dobrodošao u moje ćoše - kazala je Stanija.
- Kakvo ćoše?! Nisi ovde sedela. Ja sam ovde došao jer je pun mesec, pa moram da budem pored vode - kazao je Filip.
- Kad moraš da sediš tu?! Imaš određeno nešto ili? - upitala je Stanija.
- Nisi ovde sedela - kazao je Filip.
- Dobro, idem ja, da vidim kako ti je tu. Uživaj pored vode, vegetiraj - kazala je Stanija.
Autor: S.Z.