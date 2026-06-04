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PERFIDAN, MALI GAD, NEMA KAPACITET KAO MENSUR! Poznato pravo mišljenje majke Mine Vrbaški o Viktoru Gagiću: Pozvali smo je i sada je sve jasno!

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Časlav Vukojičić ||

Dala svoj sud!

Gostujući u emisiji ''Pitao bih za druga'', nekadašnja učesnica ''Elite 9'' Sunčica Bajić bez dlake na jeziku prokomentarisala je odnos Viktora Gagića i Mine Vrbaški.

Foto: TV Pink Printscreen

Ona je tim povodom istakla da je Gagić izmanipulisao Vrbaški, te i da daje sve od sebe da po ponašanju zaliči na njenog bivšeg momka, Mensura Ajdarpašića.

- On želi da bude poput Mensura. Nije on taj kapacitet. Mensur je neko ko je znao da iskaže svoj stav, jasno i glasno. Šta i koga je imao pored sebe, pa mu je Mina blam? Ona je jedna dobra duša, a muškarci ove godine u rijalitiju su i više nego neiskreni. On je jedan perfidan, mali gad. Ne znam zašto još malo nije bio uz Minu. On je pasivno-agresivna osoba. Njoj je potreban jači muškarac. Nije ispoštovao Minu na pravi način - rekla je Sunčica u pomenutoj emisiji.

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Portal Pink.rs kontaktirao je Ivanu Vrbaški, majku Mine Vrbaški, kako bismo čuli njen stav o ovome, kao i da li ona deli mišljenje sa Bajićevom, kada je reč o Viktoru.

- Kao i do sada ja ostajem suzdržana od komentara. Uostalom, Sunčica je sve objasnila u emisiji kao i Viktor Zeljko - istakla je Ivana, te više nema sumnje da o Viktoru ima najgore moguće mišljenje, istovetno Sunčicinom.

Foto: E-Stock/Mirko Rodić

Autor: S.Z.

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