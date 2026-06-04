AKTUELNO

Domaći

KAD JE BUDEM VIDELA, U ČETIRI OKA... Asminova majka Mevlida najavila pakleno suočavanje sa Kačavendom! Ovako odgovara na brutalne uvrede: Zna se ko je ona!

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Mevlida Durdžić, majka učesnika "Elite" Asmina Durdžića, oglasila se za naš portal nakon što joj je prethodne noći u emisiji "Pitanja gledalaca" žestoke uvrede uputila Milena Kačavenda.

Žestoki rat Milene i Asmina traje već mesecima, uprkos tome što su uoči ulaska u aktuelnu sezonu bili u odličnim odnosima. Milena je čak bila u komuniakciji sa Asminovim roditeljima Mevlidom i Mustafom, a sve se preokrenulo kada je između njih pukla tikva u Beloj kući.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Asmin je sinoć vređao Milenu, te je ona uputila uvrede na račun njegove majke koju je nazvala k*rvom sa Tik Toka. Tim povodom smo kontaktirali Mevlidu.

- Što se tiče Kačavende, neka govori šta god hoće, šta god želi. Ja znam ko sam, znaju moja deca ko sam, moj muž, moji prijatelji, komšije, svi koji me poznaju. A znaju i ko je Kačavenda. Ona može da priča šta god hoće - ja to više neću da komentarišem - rekla je ona.

Foto: RED TV Printscreen

- Kada je u pitanju Tik Tok, tri puta sam se oglasila, ni to više neću. Obećala sam svima, prvenstveno svojoj deci, kao i Mustafi. Džaba me više zove da se oglasim, neću više to raditi, jer nisam nikada.- Zašto mi je trebalo i to... Ali sam imala potrebu da malo to izbacim iz sebe, jer teško mi je gledati kada Asmina baš sve one zmije napadaju. Shvatila sam da je to isto rijaliti, igra, ali ja se više neću oglašavati, ne želim da je komentarišem. Ako bude prilike, ako Asmin dođe do finala, pa dođem tamo... Možda da je vidim ovako, u četiri oka, pa nešto da joj kažem, ali preko medija da pričam ili pišem... Ne želim, nije vredno - objasnila je Mevlida za naš portal i na kraju poručila:

Foto: TV Pink Printscreen

- Najbitnije je da moj Asmin tamo bude sretan, da se dobro drži, da se ne svađa, ne tuče, ne daj Bože... Drugo mi je sve nebitno. 

Autor: D. T.

#Asmin Durdžić

#ELITA

#Mevlida Durdžić

#Milena Kačavenda

POVEZANE VESTI

Domaći

BILJANA, BIĆE TI SVE ISTO KAO I MENI! Alibabina majka Mevlida upozorila Lukinu da se što pre reše Aneli: Dok ga gledamo, u njemu vidimo starog Asmina!

Domaći

STANIJA BESNA KAO RIS! Hitno oglašavanje za Pink.rs nakon što ju je Alibabin otac Mustafa ispljuvao na mrežama: Skinuli su masku, TEK ĆU PROGOVORITI!

Domaći

NE ŽELIM DA JE VIDIM, NEK NE DOLAZI! Asminova majka Mevlida se oglasila nakon brutalne sinovljeve poruke, pa opet potkačila Maju: Đukić je dokazao da

Domaći

KO JE LUKA DA MU SE ASMIN PRAVDA?! Oglasila se Alibabina majka Mevlida: Ahmićke su TROVALE NORU protiv oca, pričale da će DOĆI POLICIJA DA JE UKRADE!

Domaći

MILOSAVA NOVA SNAJKA DURDŽIĆA?! Učesnica Elite odlepila za 31 godinu mlađim Alibabom, hitno reagovala njegova mama Mevlida! Da li je ovo BOLJA OPCIJA

Domaći

OGORČENA SAM! Sofija optužila Terzu da je K*RVIN SIN, a sada se oglasila njegova majka Milena: Za Janićijevićevu ne želi da čuje!