KAD JE BUDEM VIDELA, U ČETIRI OKA... Asminova majka Mevlida najavila pakleno suočavanje sa Kačavendom! Ovako odgovara na brutalne uvrede: Zna se ko je ona!

Mevlida Durdžić, majka učesnika "Elite" Asmina Durdžića, oglasila se za naš portal nakon što joj je prethodne noći u emisiji "Pitanja gledalaca" žestoke uvrede uputila Milena Kačavenda.

Žestoki rat Milene i Asmina traje već mesecima, uprkos tome što su uoči ulaska u aktuelnu sezonu bili u odličnim odnosima. Milena je čak bila u komuniakciji sa Asminovim roditeljima Mevlidom i Mustafom, a sve se preokrenulo kada je između njih pukla tikva u Beloj kući.

Asmin je sinoć vređao Milenu, te je ona uputila uvrede na račun njegove majke koju je nazvala k*rvom sa Tik Toka. Tim povodom smo kontaktirali Mevlidu.

- Što se tiče Kačavende, neka govori šta god hoće, šta god želi. Ja znam ko sam, znaju moja deca ko sam, moj muž, moji prijatelji, komšije, svi koji me poznaju. A znaju i ko je Kačavenda. Ona može da priča šta god hoće - ja to više neću da komentarišem - rekla je ona.

- Kada je u pitanju Tik Tok, tri puta sam se oglasila, ni to više neću. Obećala sam svima, prvenstveno svojoj deci, kao i Mustafi. Džaba me više zove da se oglasim, neću više to raditi, jer nisam nikada.- Zašto mi je trebalo i to... Ali sam imala potrebu da malo to izbacim iz sebe, jer teško mi je gledati kada Asmina baš sve one zmije napadaju. Shvatila sam da je to isto rijaliti, igra, ali ja se više neću oglašavati, ne želim da je komentarišem. Ako bude prilike, ako Asmin dođe do finala, pa dođem tamo... Možda da je vidim ovako, u četiri oka, pa nešto da joj kažem, ali preko medija da pričam ili pišem... Ne želim, nije vredno - objasnila je Mevlida za naš portal i na kraju poručila:

- Najbitnije je da moj Asmin tamo bude sretan, da se dobro drži, da se ne svađa, ne tuče, ne daj Bože... Drugo mi je sve nebitno.

Autor: D. T.