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Kakav generacijski jaz: Mića (67) i Viktor (19) ratuju zbog muzičke scene: Devito je tata, a Senida svetska priča! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Brutalno zaratili!

Lepi Mića i Viktor žestoko su zaratili u pabu "Prijatelji" zbog muzičke scene, a generacijski jaz između njih dvojice bio je i više nego očigledan.

- Devito je tata - rekao je Viktor.

- Ma j*bao tebe Devito. Ti ovde pričaš budalaštine - govorio je Mića.

- Pa i Senida je svetska priča - dodao je Vitkor.

- Jeste k*rac - rekao je Lepi Mića.

- Pa ti ne pratiš, pa ne znaš. Ja tebi kažem da je Devito tata za Nemce, Špance... Jala i Buba se slušaju svuda, pa to su tate - govoriop je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma k*rac, to samo mi slušamo. Prvo ja tebi da objasnim da muziku prodaje jezik i to je osnovno - pričao je Mića.

- Ovo što je Devito nije naša muzika, svetska - rekao je Viktor.

- Ti si bre bolestan postao, nemoj više ni da mi se obraćaš - govorio je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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