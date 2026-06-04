RATNO STANJE: Bora Santana ne prestaje da divlja! Boginji uništio sve što ima, psuje joj sve po redu i mrtvo i živo! (VIDEO)

Sramotno ponašanje!

Bora Santana tokom celog dana ne može da prestane da pravi haos, a na red je došla i Tanja Boginja.

On je rešio da joj sredstvom za pranje ispoliva krevet, a ona se nije ni trudila da ga spreči, već je samo posmatrala. Nakon toga Boginja je uzela Santanin jorgan, kao bi obrisala sve što je on prosuo.

- Ti si nemoćan i ne možeš rečima, a mene ovo ne može da dotakne - rekla je Boginja.

- Sad ćeš ti da vidiš, ja ću da ti j*bem mamu - dodao je on.

- Hoćemo ove najružnije patike da ti uzmemo? Pa nisam ja ti, rešavam te rečima - rekla je Boginja.

- Mamu ti mrtvu rešavam. Tatin i bratov budući grob ti j*bem, sve na gomili - pričao je Santana.

Autor: A. Nikolić