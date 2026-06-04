AKTUELNO

Domaći

Bukti rat bivših drugarica! Kačavenda bljuje vatru, Sofija najavila njeno uništenje: Nemoj da misliš da ne smem... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Milenu Kačavendu.

- Kad ćeš preuzeti punu odgovornost za svoje odluke i dela? - glasilo je pitanje.

- Ja sam preuzela odgovornost i ne znam da nešto nisam rekla kako jeste. Sve što sam radila, što sam rekla, ja iza toga stojim - rekla je Milena.

- Nikad neće jer ima pamćenje kao ribica, pa će nedelju dana da je drži da sve komentariše. Ovo je njeno poslednje turiranje ove sezone. Ona non stop uvlači bivšeg supruga i decu, a onda priča da ih mi spominjemo - govorila je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neka se obrati svojoj mami i neka pozdravi Daneta. Mene nisu prošle godine zvali "Demant" i nisam ja govorila da je Darko platio 80.000 evra za izjavu Atmira Albe. Svi koji smatraju da mogu da se odružuju i da pričaju o mom moralu i ja da slušam o mom majčinstvu, a to su vaške koje su p*šile k*rčeve od 70 godina - pričala je Milena.

- Jedino si ti pušila i to čoveku koji je ovde prisutan. Nemoj samo Milena da misli da ja ne smem ako želim - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

BUKTI RAT BIVŠIH PRIJATELJICA: Sofija i Milena jedna drugoj najavile HLADAN RAT! Leti perje na sve strane! (VIDEO)

Domaći

Hteo si da se miriš posle abortusa, ali sam te izradila: Bukti rat Aneli i Janjuša, Ahmićeva kao nikad bljuje vatru po bivšem! (VIDEO)

Zadruga

Bukti žestok rat: Maja i Stanija ponovo zaratile zbog Alibabe, leti perje bivših drugarica na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

Nisam htela da se udam za tebe! Asmin bljuje vatru na Staniju, Kačavenda je brani svim silama: Ratovao je sa čitavim svetom zbog nje! (VIDEO)

Zadruga

BUKTI RAT! Terza i Sofija se čašćavaju BRUTALNIM uvredama, leti perje na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

Bukti rat bivših drugarica: Sanja i Mima iznose sve što znaju jedna o drugoj, šok optužbe se nižu kao lude! (VIDEO)