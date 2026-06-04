Bukti rat bivših drugarica! Kačavenda bljuje vatru, Sofija najavila njeno uništenje: Nemoj da misliš da ne smem... (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Milenu Kačavendu.

- Kad ćeš preuzeti punu odgovornost za svoje odluke i dela? - glasilo je pitanje.

- Ja sam preuzela odgovornost i ne znam da nešto nisam rekla kako jeste. Sve što sam radila, što sam rekla, ja iza toga stojim - rekla je Milena.

- Nikad neće jer ima pamćenje kao ribica, pa će nedelju dana da je drži da sve komentariše. Ovo je njeno poslednje turiranje ove sezone. Ona non stop uvlači bivšeg supruga i decu, a onda priča da ih mi spominjemo - govorila je Sofija.

- Neka se obrati svojoj mami i neka pozdravi Daneta. Mene nisu prošle godine zvali "Demant" i nisam ja govorila da je Darko platio 80.000 evra za izjavu Atmira Albe. Svi koji smatraju da mogu da se odružuju i da pričaju o mom moralu i ja da slušam o mom majčinstvu, a to su vaške koje su p*šile k*rčeve od 70 godina - pričala je Milena.

- Jedino si ti pušila i to čoveku koji je ovde prisutan. Nemoj samo Milena da misli da ja ne smem ako želim - rekla je Sofija.

Autor: A. Nikolić