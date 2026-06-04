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VELIKI DAN ZA ENU ČOLIĆ, PEJA SVE VREME UZ NJU: Ovo je najvažniji trenutak njenog sina (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Ena Čolić danas slavi sina na maloj maturi, uz tortu i porodično okupljanje. Peja je bio uz nju tokom ovog posebnog dana.

Ena Čolić (33) danas ispraća sina na malu maturu. Enin naslednik završio je Osnovnu školu. Ena, je za sina napravila iznenađenje, okupila porodicu i naručila mu tortu na dva sprata.Takođe dečak je pročitao čestitke koje su mu najbliži napisali.Na slavlju je bio i sin Zlate Petrović, Jovan.

Maturant je obukao odelo, a za svoju pratilju je, kao pravi džentlmen, kupio cveće.Na jednoj od slika može se videti i Peja koji je zagrlio taštu, Eninu majku.

Foto: Instagram.com

Ena o preseljenju u Zlatin stan: "Neću u Mirijevo"

Pevačica Zlata Petrović htela je da ustupi svoj stan na Mirijevu sinu Jovanu Pejiću Peji i njegovoj devojci Eni Čolić, međutim, do toga neće doći.Ena je nedavno otkrila zbog čega se neće preseliti tamo, a pričala je i o Mikiju Dudiću.

- Nismo nešto zagrizli za Mirijevo, malo je fleks - rekla je Ena Čolić.

- Ne bih toliko da idem preko mosta u drugi deo grada - dodala je ona za "Pink".

Jovan Pejić Peja istakao je, inače, da je njegova majka i ranije želela da im ustupi stan, ali da im lokacija u Mirijevu trenutno ne odgovara zbog obaveza Eninog sina.

Autor: M.K.

#Ena Čolić

#Jovan Pejić Peja

#sin

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