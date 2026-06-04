SKANDAL: Bora Santana je bio sa Boginjom, njegova sestra otkrićem izazvala muk u programu uživo! (VIDEO)

Nastaće haos kad takmičari Elite ovo saznaju!

U novom izdanju emisije "Pitao bih za druga" na RED televiziji voditelji Stefan Kandić Kendi i Jovan Ilić ugostili su bivšeg rijaliti učesnika Pecu Lazića i Draganu, sestru Bore Santane.

Dragana je prvo komentarisala haos Bore i Anastasije Brčić.

- Meni je najviše zasmetalo jer je ona rekla da je tata tukao našu majku i da je zato umrla. Bora to nije mogao da joj priča jer to ne postoji nego je ona to izmislila. Mnogo stvari ni sa Borine strane nije u redu. Ne dozvoljavam takve stvari da se pričaju, videćemo se na sudu - rekla je Dragana, a onda je otkrila da je Santana bio intiman sa Boginjom:

- Ja sam rekla da od toga kad izađu neće biti ništa. Pola njih u kući je bilo sa Borom, ali nije želeo javno da otkrije. Boginja kao nije bila sa Borom? Pa to se vidi i to se zna, van rijalitija. Ona je zaljubljena u njega, prva ga provocira kao i Anastasija. Gledala sam kako ga bije sa metlom, a ja da sam bila tamo bila bi patosirana. Šta traži ona od njega?

- On se smirio, a ukućani kažu da joj je falio kadar pa se približila - dodao je Joca.

- Da, ona bi odavno letela. Moram da kažem da je Anastasija izgovorila ove reči koje je rekla, a na mrežama ne postoji da je Anastasija kriva, nego je svima Bora najgori i čak mu žele smrt. Ne mogu da verujem da nekome žele smrt, a da ga ni ne poznatu... To je verovatno jer je Rom i on će uvek biti kriv. Ja garantujem da Bora ima bolju dušu nego 80% ljudi tamo. Bora je takav na jeziku, ali on ne misli tako - govorila je njegova sestra.

- Nismo očekivali da ćeš izneti ovo za Tanju, da li imaš neke saznanja da su bili intimni? - upitao je Kendi.

- Ja to garantujem. Jedna osoba ne može tako da se ponaša ako nije zaljubljena. Zbog čega se ona meša u svađe Anastasije i Bore? Skoro je neko rekao da je Boginja zaljubljena u Boru, mislim da je to bio Dača - rekla je Dragana.

Autor: A. Nikolić