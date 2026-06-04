DRAMA NA RED TV: Haos zbog Bore Santane, njegova sestra zaratila sa bivšim zadrugarom! (VIDEO)

Nisu štedeli reči!

U novom izdanju emisije "Pitao bih za druga" na RED televiziji voditelji Stefan Kandić Kendi i Jovan Ilić ugostili su bivšeg rijaliti učesnika Pecu Lazića i Draganu, sestru Bore Santane.

- Ja razumem Draganu kao sestru ali se ne slažem sa dosta stvari. Nije ni meni dobro kad slušam psovke. Ne slažem se da je Bora kriv zbog nacionalnosti jer sam ja ipak bio drugo mesto. Bora ima 36 godina i sad mu se reči više gledaju, nije on više mlad. Ova Anastasija je mlađa, može da se promeni, ali su oni stvoreni jedno za drugo - rekao je Peca.

- Kako mogu da budu jedno za drugo? - pitala je Borina sestra Dragana.

- Oboje pomeraju grobove, psuju... Meni neka devojka da je tako psovala ne bih je video u životu. Jedino možeš da opravdaš brata ako kažeš da on nije normalan. Brat ti je ili ozbiljan folirant koji dozvoljava ponižavanje ili nije normalan. U rijalitiju može da se bira kako se ponaša. On treba da izađe iz rijalitija i da prestane da se bruka. Meni tako nešto ponižavajuče da se desi rizikovao bih - nastavio je Peca.

- Ne želim da spominjem ljude koji su se obrukali mnogo više nego Bora. Mi znamo kakav je Bora i nije mu ovo prva sezona da psuje. Iugovorene su i gore reče nego što je Bora rekao - pričala je Dragana.

- Ja to nisam čuo - dodao je Peca.

- Jesu, psovana su i deca. Zašto je samo Bora osuđen? - dodala je Dragana.

- Da li mislite da su Anastasija i Bora bili intimni? - pitao je Joca.

- Mislim da jesu - rekla je Borina sestra.

Autor: A. Nikolić