Sofiji će pasti mrak na oči!
Bivša učesnica ''Elite'' Aleksandra Nikolić brutalno je uzvratila Sofiji Janićijević na najnovije uvrede.
- Aleksandra me pljuje, ne prestaje, a otkrilo se da su Milosavi sve tri ćerke radile tamo (u Tetovu). Aleksandru sam upoznala prošle godine u rijalitiju, bolesna devojka, a ona mene konstantno komentariše i pljuje - govorila je Sofija danas Terzi, a sad je Aleksandra uzvratila udarac.
- Nemam komentar na dve budaletine više iskreno... Imam mnogo prečih stvari u životu. Iskreno, što se mene tiče neka su živi i zdravi, život sve vrati svakome i meni je i njima će. Svako svoj dug plaća i oni će svoj, i to je to. Karma je ku*va stara, upamti gde si us*o, pa te ka*a. Želim miran život. Ja sam svoje dugove otplatila, idemo iznova i samo bolje - poručila je Aleksandra Sofiji za Pink.rs.
Autor: D. T.