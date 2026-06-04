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Život sve vrati svakome, i meni je, i njima će: Aleksandra Nikolić se oglasila za Pink.rs i brutalno uzvratila Sofiji na uvrede, neće joj biti dobro kad vidi OVO!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Sofiji će pasti mrak na oči!

Bivša učesnica ''Elite'' Aleksandra Nikolić brutalno je uzvratila Sofiji Janićijević na najnovije uvrede.

- Aleksandra me pljuje, ne prestaje, a otkrilo se da su Milosavi sve tri ćerke radile tamo (u Tetovu). Aleksandru sam upoznala prošle godine u rijalitiju, bolesna devojka, a ona mene konstantno komentariše i pljuje - govorila je Sofija danas Terzi, a sad je Aleksandra uzvratila udarac.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

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- Nemam komentar na dve budaletine više iskreno... Imam mnogo prečih stvari u životu. Iskreno, što se mene tiče neka su živi i zdravi, život sve vrati svakome i meni je i njima će. Svako svoj dug plaća i oni će svoj, i to je to. Karma je ku*va stara, upamti gde si us*o, pa te ka*a. Želim miran život. Ja sam svoje dugove otplatila, idemo iznova i samo bolje - poručila je Aleksandra Sofiji za Pink.rs.

Autor: D. T.

#Aleksandra Nikolić

#Sofija Janicijevic

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