Život sve vrati svakome, i meni je, i njima će: Aleksandra Nikolić se oglasila za Pink.rs i brutalno uzvratila Sofiji na uvrede, neće joj biti dobro kad vidi OVO!

Sofiji će pasti mrak na oči!

Bivša učesnica ''Elite'' Aleksandra Nikolić brutalno je uzvratila Sofiji Janićijević na najnovije uvrede.

- Aleksandra me pljuje, ne prestaje, a otkrilo se da su Milosavi sve tri ćerke radile tamo (u Tetovu). Aleksandru sam upoznala prošle godine u rijalitiju, bolesna devojka, a ona mene konstantno komentariše i pljuje - govorila je Sofija danas Terzi, a sad je Aleksandra uzvratila udarac.

- Nemam komentar na dve budaletine više iskreno... Imam mnogo prečih stvari u životu. Iskreno, što se mene tiče neka su živi i zdravi, život sve vrati svakome i meni je i njima će. Svako svoj dug plaća i oni će svoj, i to je to. Karma je ku*va stara, upamti gde si us*o, pa te ka*a. Želim miran život. Ja sam svoje dugove otplatila, idemo iznova i samo bolje - poručila je Aleksandra Sofiji za Pink.rs.

Autor: D. T.