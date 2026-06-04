ŠOK PREOKRET U PORODICI DURDŽIĆ! Mevlida i Mustafa pukli pod pritiskom, javno podržali vezu Asmina i Maje: Najbolje se pokazala! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

Tokom emisije "Pitam za druga" voditelji Jovan Ilić i Stefan Kandić Kendi u program uživo uključili su Asminovg oca, Mustafu Duržića.

Na samom početku odmah je pričao o TikToku i navodima da je tamo prozivao Maju Marinković.

- Ne isplati se lagati, ljudi znaju istinu i to je tako. Ne samo Maju da smo komentarisali, sve smo komentarisali koji uznemiravaju Asmina - rekao je Mustafa.

- Ja nemam TikTok i Instagram, niko mi ne brani, ali ne želim. Mustafa ima TikTok i na njegov nagovor sam se uključila, ali sam imala i potrebu. Meni su poslali da je Asmin bacio Maji jastupe iposteljinuu jezeru jer su se svađali, ali sam rekla: "Neka je, bacila bih i nju". Pričali su mi da ga ona maltretira, a ja kad bih bila tamo i ne bih mogla da se branim polivala bih vrućom vodom, ali to nije bilo direktno za Maju nego ko kog da ga napada... Njega napada Aneli, Stanija, Dača, Kačavenda, Uroš... Mene bi mogla da razume Borina sestra, kako je njoj kad gleda kako ga maltretiraju? On još i zna da se brani - govorila je Melvida.

- Hvala gospođo, bar neko mene da podrži - dodala je Borina sestra Dragana.

- Šta zapravo mislite o Maji i šta biste rekli Asminu za nju? - pitao je Kendi.

- Oni su sad 10 dana dobri, ne svađaju se, ne psuju se i treba da pustimo da vidimo kako će da se odvija. Ovo do sad što sam videla ne mogu da podržim. Ja se ne pitam. On je odrastao čovek, ima 36 godina. Ja mogu da mu dam savet, ali ako se potrude da bude kako treba naravno da bih ja to podržala - rekla je Melvida.

- Moram da prekinem Melvidu i Maja se poslednje dve noći pokazala bolje nego Stanija i druge. Maja ne krije Asminovo ime, poreklom pokazuje neku vrstu ljubavi i prati ga čak do wc-a. Maja kad je čula šta je Melvida rekla civilizovano je reagovala i koliko mi vidimo promenila se pozitivno. Ona više nije crna mamba sad je više stabilnija. Maja se pokazala najbolje od svih i da nije materijalista. Ako Asmin želi da živi u Beogradu zašto da ne? Nismo mi ne znam u kojem veku, Beograd je lep. Ja bih voleo da tako bude, pa bih došao - dodao je Mustafa.

Autor: A. Nikolić