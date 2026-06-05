Ne da na njihovu ljubav: Janjuš brutalno urnisao vezu Maje i Cara, ona ga dočekala na zicer i žestoko izvređala! (VIDEO)

Poludela!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Staniji Dobrojević kako bi prokomentarisala odnos Maje Marinković i Filipa Cara.

- Filip Car kada je dobio dete sa Aleksandrom, ja sam rekla da će on opet biti sa Majom i dobila sam salvu uvreda. Verujem da su oni jedno drugom najveća ljubav i da će se pomiriti - rekla je Stanija.

- Ja ne znam ništa o Filipu jer ga nisam pratila, ali mislim da je to velika ljubav između njega i Maje bile. Ne mogu da prođu emocije šta god se desi među ljudima, ali ja Filipa ne bih potcenjivala tako da mi je najjače što lilihip hoće da ga reši - rekla je Milena.

- Imali su mnogo prepreka i ljudi koji su hteli da ih razdvoje, a kakav god njihov odnos bio niko ne može da kaže da je to bila ljubav - rekao je Uroš.

- Bila je velika ljubav, ali ja nikad ne bih ponovila neke stvari. Nemam potrebu da ustajem i pljujem nekoga jer bih ja bila donja, dajem reakciju - rekla je Maja.

- Maja ti si oprala Cara time što si poručivala Lemure i poručivala mu pesme. Mislim da je i Asmin svestan da voliš i dalje Filipa, samo mu odgovori da ćuti. Ovaj odnos je bledi pokušaj tebe i Filipa. Sve što si radila sa Filipom, sada pokušavaš - rekao je Uroš.

- Njihov odnos nije bio lep nego kataklizma. Da, bila je ljubav, ali bolesna. Ljudi možda ni ne znaju šta su oni iznosili i radili, kakva crna ljubav. Meni je zanimljiviji boks meč koji ću gledati posle rijalitija, ja sam na Mevlidinoj strani. Bolesno mi je da se Milena i Maja druže - rekao je Janjuš.

- Mislim da je Janjuš jako pristrasan prema Asminu u poslednje vreme, svima vam je Kačavenda bila dobra, a sada je svi n*pušavate. Ja neću da vređam Milenu na silu. Ti si toliko kvarna da je to strašno - rekla je Maja.

- Vi ste takvi blamovi, da je to strašno - rekao je Janjuš.

- Šta je tvoj problem? Dečko je sve lepo rekao - rekao je Alibaba.

- Ja glupa nisam - rekla je Maja.

- Je l' ona reaguje ovako na Janjuša zbog Cara ili Kačavende? Od danas nemaš komunikaciju ni sa kim - rekao je Alibaba.

Autor: A. Nikolić