Karambol: Boginja ukanalila Aneli i presudila njenom odnosu sa Filipom, Ahmićeva na ivici nervnog sloma: Kunem se u moje malo dete... (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić je najavila novi prilog, a takmičari su imali priliku da vide jedan od razgovora Aneli Ahmić i Filipa Đukića.

Boginja je prva komentarisala.

- Ona je danas izljubomorisala jer je Filip blejao sa nas tri i pitala je da li je on trenirao sa Dušicom. Nikad nećeš biti prvo mesto jer si mnogo loš čovek. Aneli je blam jer uhodi ovog dečka, a oni ni nisu u vezi. Blamira se, nesigurna je u sebe, jako je ljubomorna na druge devojke, vređa i ponižava. Nju jako boli jer Filip Đukić neće da uđe u vezu sa njom. Ona je meni rekla da hoče da ga namagarči - rekla je Boginja.

- Ja sam se na žurki odvalio, nisam ni video neke stvari. Ja sam na početku žurke gledao, a kad mi je prepričavala neke stvari... Znam da smo tu sedeli, ali tek sad vidim ovo. Ovo što spominju Anđela i Viktora to nisam video. Terza i Aneli su i pre tako igrali, nije mi smetalo, a ne bih ni prebacio zbog mog stava i ponosna, ai ja sam taj koji je stavio granicu - govorio je Đukić.

- Moram da demantujem Boginju i da se zakunem u svoje malo dete da to nisam rekla. Ona je ovo preuveličala - dodala je Aneli.

- Dok ne vidim svojim očima ne verujem. Meni nije logično da se to sad prvi put pominje - rekao je on.

Autor: A. Nikolić