Filip Car KAMEN RAZDORA Maje i Asmina! Ratovali kao nikad do sad, Marinkovićeva životom brani njenu BIVŠU LJUBAV, Alibaba PODIVLJAO!

Napravili su kataklizmu.

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održana je emisija "Gledanje snimaka", a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Dača Virijević priča o Maji Marinković i Filipu Caru.

- Stvarno ne bih komentarisao babu i unuka, jako su mi smešni. Ja kad izađem pokazaću Mileni Kačavendi da sam muškarčina. Za njih je ovo sve rijaliti, a ima ljudi kojima nije ništa rijaliti. Ja bih voleo da imam devojku koja će biti uz mene kada nemam pare i da me tada voli. Samo Valentina je bila uz mene dok nisam imao, a ostale su me sve koristile - rekao je Alibaba.

- Ne bih produbljivala ovu temu, rekla sam da Dača nije slagao. Za mene se zna da nisam sponzoruša, retka je to osobina danas. Bilo je situacija i kada je bilo i kada nije - rekla je Maja.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Staniji Dobrojević kako bi prokomentarisala odnos Maje Marinković i Filipa Cara.

- Filip Car kada je dobio dete sa Aleksandrom, ja sam rekla da će on opet biti sa Majom i dobila sam salvu uvreda. Verujem da su oni jedno drugom najveća ljubav i da će se pomiriti - rekla je Stanija.

- Ja ne znam ništa o Filipu jer ga nisam pratila, ali mislim da je to velika ljubav između njega i Maje bile. Ne mogu da prođu emocije šta god se desi među ljudima, ali ja Filipa ne bih potcenjivala tako da mi je najjače što lilihip hoće da ga reši - rekla je Milena.

- Imali su mnogo prepreka i ljudi koji su hteli da ih razdvoje, a kakav god njihov odnos bio niko ne može da kaže da je to bila ljubav - rekao je Uroš.

- Bila je velika ljubav, ali ja nikad ne bih ponovila neke stvari. Nemam potrebu da ustajem i pljujem nekoga jer bih ja bila donja, dajem reakciju - rekla je Maja.

- Maja ti si oprala Cara time što si poručivala Lemure i poručivala mu pesme. Mislim da je i Asmin svestan da voliš i dalje Filipa, samo mu odgovori da ćuti. Ovaj odnos je bledi pokušaj tebe i Filipa. Sve što si radila sa Filipom, sada pokušavaš - rekao je Uroš.

- Njihov odnos nije bio lep nego kataklizma. Da, bila je ljubav, ali bolesna. Ljudi možda ni ne znaju šta su oni iznosili i radili, kakva crna ljubav. Meni je zanimljiviji boks meč koji ću gledati posle rijalitija, ja sam na Mevlidinoj strani. Bolesno mi je da se Milena i Maja druže - rekao je Janjuš.

- Mislim da je Janjuš jako pristrasan prema Asminu u poslednje vreme, svima vam je Kačavenda bila dobra, a sada je svi n*pušavate. Ja neću da vređam Milenu na silu. Ti si toliko kvarna da je to strašno - rekla je Maja.

- Šta je tvoj problem? Dečko je sve lepo rekao - rekao je Alibaba.

- Ja glupa nisam - rekla je Maja.

- Je l' ona reaguje ovako na Janjuša zbog Cara ili Kačavende? Od danas nemaš komunikaciju ni sa kim - rekao je Alibaba.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Teodori Delić kako bi prokomentarisala Maju Marinković.

- Maja se upalila jer je Janjuš rekao da Filip i ona nisu imali ljubav nego kataklizmu i da se nisu voleli - rekla je Teodora.

- Kada je Janjuš ustao da priča, ona je meni rekla: ''Vidi kako on komentariše''. Ovo je bila tvoja reakcija na Cara, a ne na Milenu - rekao je Alibaba.

- Vi ne smete da se suprodstavite jedno drugom, reci kakvo mišljenje imaš o Maji - rekla je Maja.

- Majo, ja tebe čitam kao knjigu. Ovo je tvoje reakcija na Filipa Cara - rekao je Alibaba.

- Ćutao si kao k*rva kad sam ti prenela šta je Janjuš rekao za tebe - rekla je Maja.

- Asmin je odlično odigrao kada je ustao na početku klipa jer je sačekao da vidi šta će Maja reći. Filip Car da uđe ovde na vrata, niko više ovde ne postoji za Maju - rekao je Bebica.

- Asminu uopšte ne smeta moja komunikacija sa Kačavendom, a za ostale me zabole d*pe. Ja sam sto puta rekla da me boli uvo za Filipa. Aneli je ustala i rekla da se nikada nije iskompleksirala kada Janjuš kaže da je Aneli najviše voleo jer zna da je voleo i mene, a Janjuš je rekao: ''Normalno kad ona priča da je njena najveća ljubav Filip Car'', tad je Asmin ćutao kao p*čka - rekla je Maja.

Takmičari su imali prilike da pogledaju kako Milena Kačavenda priča da Maja Marinković poručuje pesmu Filipu Caru.

- To je moja omiljena pesma koju mi je Barbara pevala u Amidži šou - rekla je Maja.

- Ti j*beš mater Aneli i Staniji jer se mešaju u vezu, a Kačavendi ne smeš da pisneš - rekao je Alibaba.

- Naj*baćeš zbog ovog ponašanja, evo videćeš - rekla je Maja.

- Dala je reakciju na Filipa Cara, a sada na Kačavendu nema reakciju. Ja sam sa svojim najboljim drugom ulazio u sukob zbog Sofije i tebe, a ti ćutiš kao p*čka - rekao je Alibaba.

- Nemaš mesta pored mene više, ne ideš nigde više sa mnom - rekao je Alibaba.

- Ti da si pravi muškarac i da imaš m*da, ti bi se suprodstavio Janjušu kada je rekao ono. Ja sam ustala posle tebe i iskomentarisala u tri prosto proširene rečenice - rekla je Maja.

Maja Marinković zabranila je Asminu Durdžiću da ide u emisiju kako ne bi nastavili da se svađaju, što je on i poslušao, ali joj je najavio da posle finala neće ići s njom.

- Ne idemo sutra u emisiju - rekla je Maja.

- Idemo i ima da ćutimo. Bićemo zajedno samo do kraja rijalitija, posle finala idem svojim putem - rekao je Alibaba.

- Sad ni u subotu ne idemo u emisiju - rekla je Maja.

Maja Marinković i Asmin Durdžić zbog žestoke svađe napustili su emisiju "Gledanje snimaka", ali su vrlo brzo pronašli zajednički jezik i pomirenje proslavili vrelom akcijom što možete pogledati klikom OVDE.

Maja Marinković i Asmin Durdžić došli su u pušionicu nakon brutalne akcije, pa su ponovo počeli da se svađaju zbog Filipa Cara.

- Tvoja veza sa Filipom Carem je bila blam. Znaš kad ću da ti verujem, kad vidim suočavanje tebe i Cara - naveo je Asmin.

- To je tvoj problem - rekla je Maja.

- Ne to je tvoj problem. Ti si ubila moje poverenje sinoć - rekao je Asmin.

- Ja tako mislim i to je kraj. Tako mislim zbog čega je to tako rečeno - rekla je Maja.

- Tvoja reakcija na Janjuša nije zbog Kačavende nego zbog Filipa Cara. Boli mene k*rac za tebe i za tvoje veze. Nemaš argument. Sve pare koje budem izgubio zbog tebe platićeš mi svaki cent, ja ne želim ovakvu vezu - rekao je Durdžić.

Autor: R.L.