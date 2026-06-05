KAKAV TANDEM! Anelin bivši momak i najveća ljubav Stanije Dobrojević UHVAĆENI ZAJEDNO U PROVODU, kao najbolji drugovi! (FOTO)

Hit prizor!

Iako su na početku "Elite 9", kao i pre nje, Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić žestoko ratovale, u zadnje vreme su spustile loptu, shvatile da ustvari imaju zajedničkog neprijatelja, Asmina Durdžića, i sada se gotovo druže i podržavaju.

Kako njih dve unutra, tako i njihovi bivši momci napolju! Anelin bivši dečko Mateja Matijević izašao je u provod sa Filipom Panajotovićem, manekenom, koji je bio možda i najveća ljubav Stanije Dobrojević.

Njih dvojica su pozirali zagrljeni i nasmejani, kao najbolji drugovi, a čini se da imaju i dosta interesantnih tema za razgovor.

Šta vi kažete na ovaj tandem?

Autor: R.L.