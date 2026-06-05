To snajka... Mustafa stao na Majinu stranu tokom svađe sa Asminom, jednim gestom sve otkrio (VIDEO)

Kako li će Asmin reagovati?!

Tokom sinoćnje emisije "Gledanje snimaka", Maja Marinković i Asmin Durdžić su u više navrata imali žestoke rasprave, te je Maja u jednom momentui i krenula da se obračuna sa Asminom.

Tačnije Maja se zaletela preko stola i krenula na Asmina, ali ju je obezbeđenje zadržalo, da ne dođe do sukoba, te je Asmin nakon toga raskinuo sa Majom.

Iako su se njih dvoje ubrzo pomirili, Asminov otac, Mustafa se oglasio na svom Fejsbuk profilu, te je podržao snajku i njenu rekaciju.

- To snajka, ljudi vole akcije. Bravo - napisao je Mustafa u okačio Majin snimak.

Da li se Mustafa na taj način našalio sa situacijom Maje i Asmina, ili je podržao snajku u sukobu sa njegovom sinom, ostaje nam da saznamo.

Autor: N.B.