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To snajka... Mustafa stao na Majinu stranu tokom svađe sa Asminom, jednim gestom sve otkrio (VIDEO)

Izvor: PINK.RS, Foto: Pink.rs ||

Kako li će Asmin reagovati?!

Tokom sinoćnje emisije "Gledanje snimaka", Maja Marinković i Asmin Durdžić su u više navrata imali žestoke rasprave, te je Maja u jednom momentui i krenula da se obračuna sa Asminom.

Tačnije Maja se zaletela preko stola i krenula na Asmina, ali ju je obezbeđenje zadržalo, da ne dođe do sukoba, te je Asmin nakon toga raskinuo sa Majom.

Foto: TV Pink Printscreen

Iako su se njih dvoje ubrzo pomirili, Asminov otac, Mustafa se oglasio na svom Fejsbuk profilu, te je podržao snajku i njenu rekaciju.

- To snajka, ljudi vole akcije. Bravo - napisao je Mustafa u okačio Majin snimak.

Da li se Mustafa na taj način našalio sa situacijom Maje i Asmina, ili je podržao snajku u sukobu sa njegovom sinom, ostaje nam da saznamo.

Autor: N.B.

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