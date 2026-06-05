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Anelin bivši podržao njenog sadašnjeg?! Svima stavio do znanja da je uz Filipa i Ahmićevu?

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ovo je malo ko očekivao!

Odnos Filipa Đukića i Aneli Ahmić je iz dana u dan u Eliti 9 sve prisniji, te takmičari iz dana u dan sumnjaju da su njih dvoje u ljubavnoj vezi, iako ni on ni ona to još uvek nisu priznali.

Foto: TV Pink Printscreen

Danas se na svom Instagramu oglasio bivši takmičar Elite, Mateja Matijević, koji je okačio sliku sa Filipom, i na taj način pokazao da je uz njega i da mu je podrška do kraja Elite 9.

Foto: Instagram.com

Međutim, nakon te slike,mnogi su krenuli da komentarišu da je tim gestom Mateja podržao odnos Đukića i Aneli, sa kojom je on bio blizak u Eliti 8, te su se u nekoliko navrata i ljubili, a da li je to istina, ostaje nam da saznamo.

Autor: N.B.

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