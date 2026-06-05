Da nije bilo Stanije možda ne bismo bili ovde, ali bih IMALA SVOJU MALU PORODICU! Aneli ponovo osolila po Dobrojevićki! (VIDEO)

Žestoko!

Sledeća na redu za nominacije bila je Aneli Ahmić.

- Mogla bih da nominujem Staniju, ali neću, ponovo počela da me provlači. Rekla je da smo mi ovde na konto nje u rijalitiju, ali da nje nije bilo možda bih ja imala svoju porodicu. Možda bi Nora živela u Autriji, da ovaj dotični ne bi pisao Staniji, možda bi ostao sa mnom, živela bih u zabludi. Oni pričaju kao da su oni bili u braku, a ne nas dvoje. Neće više biti nikakvog nazdravljanja. Isto tako bih mogla i Sofiju da nominujem, bila mi je omiljena, stala sam uz nju kad joj je bilo najgore, to pokazuje moju veličinu. Mogla bih i Boginju da nominujem jer je veoma kvarna. Bora nije sjajan, ali ona provocira, provlači moju sestru, da je monstrum, neki dan je to i Todićki provlačila. Ali nominovaću Teodoru Delić - počela je Aneli.

- Šta radi Filip - dobacio je Uroš.

- Nije to zbog Filipa, nego je jako kvarno počela da priča na Igri istine, pričala je o mojoj porodici, a neka priča o svojoj majci, o svojim j*bačinama sa Takijem, sa Erom Ojdanićem. Dobili smo slike kako se žvali sa Takijem, a ja sam ponosna na svoju porodicu - navela je Aneli.

Autor: R.L.