AKTUELNO

Zadruga

Da nije bilo Stanije možda ne bismo bili ovde, ali bih IMALA SVOJU MALU PORODICU! Aneli ponovo osolila po Dobrojevićki! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Sledeća na redu za nominacije bila je Aneli Ahmić.

- Mogla bih da nominujem Staniju, ali neću, ponovo počela da me provlači. Rekla je da smo mi ovde na konto nje u rijalitiju, ali da nje nije bilo možda bih ja imala svoju porodicu. Možda bi Nora živela u Autriji, da ovaj dotični ne bi pisao Staniji, možda bi ostao sa mnom, živela bih u zabludi. Oni pričaju kao da su oni bili u braku, a ne nas dvoje. Neće više biti nikakvog nazdravljanja. Isto tako bih mogla i Sofiju da nominujem, bila mi je omiljena, stala sam uz nju kad joj je bilo najgore, to pokazuje moju veličinu. Mogla bih i Boginju da nominujem jer je veoma kvarna. Bora nije sjajan, ali ona provocira, provlači moju sestru, da je monstrum, neki dan je to i Todićki provlačila. Ali nominovaću Teodoru Delić - počela je Aneli.

- Šta radi Filip - dobacio je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije to zbog Filipa, nego je jako kvarno počela da priča na Igri istine, pričala je o mojoj porodici, a neka priča o svojoj majci, o svojim j*bačinama sa Takijem, sa Erom Ojdanićem. Dobili smo slike kako se žvali sa Takijem, a ja sam ponosna na svoju porodicu - navela je Aneli.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

'NE BI GA BILO DA NIJE MILJANE!' Bojana udarila ponovo na porodicu Šparavalo, smatra da su oni izdali Anđelu, a onda je Žana sasekla u korenu Darijano

Pinkove Zvezde

RADO BIH TE JAHALA! Viki odbrusila Karleuši, ponudila se da joj USTUPI Tašketa kako bi zadovoljila nagone: Ideš ovde i tražiš dečka, ja imam kod kuće,

Zadruga

Napolju bi joj sve oprostio, a ovde glumi da se dokaže narodu... Dača raskrinkao Terzu: Nije ni on svetac, oboje su foliranti na kubni! (VIDEO)

Domaći

Ne štedi! Karleuša bez milosti oplela po kandidatkinji: Bilo mi je jeftino, za neku svadbu, ali ne PUNO PLAĆENU! (VIDEO)

Zadruga

Možda je hteo da mi otvori oči, ali mi je sj*bao sreću: Gastoz priznao da bi mu bilo lakše da nije znao Pavlovu stranu priče, ubeđen da je Anđela bila

Zadruga

NJIH NORA NE ZANIMA: Miljana oplela po Asminu, otkrila da koristi Aneli za svoju igru, pa Maju komentarima vratila na fabrička podešavanja (VIDEO)