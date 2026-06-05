OBEZBEĐENJE STOJI IZMEĐU ANELI I IVANA! Sukob eskalirao, Stanija napravila još veći razdor, tresu se Odabrani! (VIDEO)

Žestoko.

Sledeći je danas nominovao Ivan Marinković, koji je prvo iskomentarisao Aneli Ahmić.

- Ne mogu da verujem da nisi nominovala Staniju, ne smeš da joj se suprotstaviš, samo nama pojedinima smeš da psuješ mater - rekao je Marinković.

- Ja mogu da nominujem koga hoću, hajde klošaru skini mi se. Ivan radi ovo iz nemoći, on bi voleo da je ja nominujem, neću, hoću da ostane do kraja - rekla je Aneli.

- Niti je meni Stanija devojka, žena, niti mi je dirala dete, za razliku od nje - naveo je Ivan.

- Ja sam je dozivala ovde - rekla je Aneli.

- Zgazila te! Ti si metla najobičnija koja ne zna gde udara - istakao je Marinković.

- Mama ti je metla, ti za moju sestru i majku govoriš da su monsturmi i da ja treba da umrem. Ne diraj mi porodicu, dirajte mene - rekla je Aneli.

- Tebe je dirao ko god je hteo. Ma j*di govna bre, ko ti dira porodicu - naveo je Ivan.

- Završićeš i sa njim u hotelu kao sa Asminom, za šest piva bila sa njim u hotelu, a on je govorio kako je sa Sitom opštio - rekao je Uroš.

- Moja potencijalna pobeda vas boli - rekla je Aneli.

- Nominovaću Minu jer želim da joj vidim leđa, toliko se izblamirala ove sezone, na početku je imala svu snagu ovog sveta, a evo šta je doživela, ne mogu da verujem da dozvoljava sebi ovakve stvari, ali ja bih joj poželeo da ode kući, da se više nikad ne vrati ovde - rekao je Ivan.

Autor: R.L.