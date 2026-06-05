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PROLAZI PORED NAŠEG KREVETA KAO KATAPULTIRANA: Janjuš primetio da njegova veza sa Vanjom Kačavendi drma tlo pod nogama, Sofija se usaglasila s njim: NE MOŽE DA GA PREBOLI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U prvom video-klipu pušenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku na da čuju kako Milena Kačavenda govori Sandri Todić da nije imala da izda Vanju Živić i ponizi je priznanjem da joj je dugovala pare, već da joj je pomogla, a zauzvrat nikada nije dobila pohvalu od nje, a ni učesnika.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta reći, a ne zaplakati? Ja živim od ljubavi, a ne poklona. Evo, Kačavenda je rekla kako joj se niko nikada nije zavhalio i pohvalio je jer je ona meni pomogla. Evo, ja joj se zahvaljujem, ako joj je do toga - kazala je Vanja.

- Milena se stalno bavi Vanjinim i mojim odnosom, to je očigledno. Kačavenda ne mora da se nervira oko toga da li Vanja i ja dobijamo poklone. Mislim da je najviše nervira misao da li mi imamo ili nemamo poklone. Ona je u čudu jer smo Vanja i ja u dobrom odnosu. Ona pored našeg kreveta prolazi kao katapultirana. Malo joj fali da se saplete - kazao je Janjuš.

- Ne mrsi mu*a, kromanjoncu jedan, ko vas je*e - dodala je Kačavenda.

- Ti si imala svoju priliku kod mene dva puta i to ti je dosta. Držaće te to godinama - kazao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je sanjala da se ljubila s Janjušem devet sati, a Vanja se sa njim ljubi svakodnevno tako. Ne može da ga preboli, to je očigledno. Ona je gospođa na jednu noć. Ne može da istrpi druge devojke - kazala je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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