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Blatiš druge majke jer nemaš majku! Aneli prešla sve granice, fanovi osudili Ahmićku zbog nikad GNUSNIJIH UVREDA upućenih Boginji! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Jezive reči!

Tokom jedne od svađa Aneli Ahmić uputila je gnusne uvrede Tanji Stijelji Boginji, za koju svi znaju da nema roditelje, koje je tragično izgubila u detinjstvu.

Foto: TV Pink Printscreen

Zbog reči koje je Aneli izgovorila naišla je nažestoku osudu javnosti, s obzirom na to da Boginji udara na najmračnije traume.

- Blatiš druge majke zato što nemaš majku - izgovorila je Ahmićka, što možete pogledati u nastavku.

Video: TV Pink Printscreen

Iako Boginja nije reagovala na ove uvrede i ostala je uzdržana, Aneli je nastavila sa vređanjem i to na veoma niskim frekvencijama.

Autor: Pink.rs

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