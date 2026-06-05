Blatiš druge majke jer nemaš majku! Aneli prešla sve granice, fanovi osudili Ahmićku zbog nikad GNUSNIJIH UVREDA upućenih Boginji! (VIDEO)

Jezive reči!
Tokom jedne od svađa Aneli Ahmić uputila je gnusne uvrede Tanji Stijelji Boginji, za koju svi znaju da nema roditelje, koje je tragično izgubila u detinjstvu.
Zbog reči koje je Aneli izgovorila naišla je nažestoku osudu javnosti, s obzirom na to da Boginji udara na najmračnije traume.
- Blatiš druge majke zato što nemaš majku - izgovorila je Ahmićka, što možete pogledati u nastavku.
Iako Boginja nije reagovala na ove uvrede i ostala je uzdržana, Aneli je nastavila sa vređanjem i to na veoma niskim frekvencijama.
Autor: Pink.rs