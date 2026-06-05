Nisam ja kriv što ti je bila ZAKLJUČANA... Nerio pogodio Asmina ISPOD POJASA, pa poručio: Nemam stida, sve sam priznao i zabole me! (VIDEO)

Jasan kao dan!

Asmin Durdžić krenuo je da komentariše Hanu Duvnjak i Neria Ružanjija i njegovu aferu sa transvestitom, a onda mu je Nerio uzvratio žestoko.

- Hana je pokušala da te izmanipuliše, da li se oglasila ili nije, ja sam saznao da je Hana nagovarala Nerija da pobegne ili on ili ona, pa da samo jedno ostaje. Meni deluje da je ona njega klasično navukla i htela je da ogadi čoveka u narodu. Oženjen čovek, ima dete, ide kod trandže, a gledala je Aneli kako je žrtva. Ovo je klasično vraćanje Ahmićima, i takmiče se ko će biti bolji Hanina porodica ili Ahmići. Ona govori za Situ da je najgora, a oni najbolja. Ti si žena domaćica, majka, a svog muža si unakazila, žao mi je samo Anelinog brata, on je jedini normalan. Najveća sramota koji su Ahmići mogli da dožive da im je sin p*der, najviše za Situ, koja je svima pričala da su p*deri. Sad im sin ispade peder sa trandžom, to ga je Hana klasično navukla - rekao je Asmin.

- Šta da pričam, sve sam ispričao. Hana je mene htela da navuče da li ima još nešto, ja sam sve ispričao. Samo sam u autu bio sa tom osobom, nisam imao s*ks -rekao je Nerio.

- Meni i Maji pričao da je imao s*ks - rekao je Asmin.

- Rekao si da ste bili tri dana goli u krevetu - rekao je Terza.

- Ja tvrdim da to nisam rekao. Rekao sam kako je bilo, nemam više šta da kažem, smara me ovo - rekao je Nerio.

- On je meni rekao da je Hanina mama izlečena narkomanka i da su raskidali par puta i da je svaki put imao drugu partnerku - rekao je Asmin.

- Lažeš, zakuni se u dete - rekla je Hana.

- Pričao je da je bio sa drugim ženama, devojkama i kad nije to to, on se vrati Hani. I ona bila sa drugim muškarcima, imali s*ks, pa se onda skupa plakali i pomirili se. A onda pričaju da je ovo prvi put. On je bio sa drugom ženom, kad vas je Sita razdvajala, ne može niko mene da razdvoji od Maje ako ja to ne želim - rekao je Asmin.

- To nije varanje, nismo bili zajedno tad, to je bilo razdvajanje. Ako je tebi bila zaključana ribica, nisam ti ja kriv - rekao je Nerio.

- Mi smo bili zajedno kad je imao četrnaest godina, onda je bio zatvoren. Meni je žao što sam to iznela - rekla je Hana.

- Nema stida, priznao sam sve i boli me k*rac, jok nego ću da plačem ovde - rekao je Ružanji.

Autor: R.L.