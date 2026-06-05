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POJAVILE SE LJUBAVNE ISKRENE?! Aneli bacila crv sumnje da se Viktoru dopada Sofija, Mina prebledela od muke! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iznela svoje mišljenje!

U novom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici ''Elite'' imali su priliku da čuku kako Viktor Gagić govori da mu prija jer nije sa Minom Vrbaški u emotivnom odnosu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da želim, mogla bih ja veoma fino da zavrtim situaciju i okrnem sve u svoju korist, na drugačiji način, ali neću. Ne bih ni da umešam još ljudi. On se smeška već drugim ženama, dok ja danima sedim sa strane sama - kazala je Mina.

- Viktoru je super u svemu ovome. O ovome smo pričali jutros u pet sati u emisiji. Njega boli ku*ac, za tri godine kada ga budu sastavile dve Stanije, dve Mine, i i Aneli, sebi će reći ''šta sam ja sebi dozvolio sa Minom'. On ako ponovo uđe u rijaliti, biće je*ač presretač. On je sinoć bio nasmejan, dok je Mina plakala. Viktor bi trebalo samo malo da porazmisli o svemu. Verovatno on želi da o sebi u tuđim očima zadrži neko lepo mišljenje, ali je svojim postupcima us*ao Minu. Tvoja mama i sestra sigurno nisu ponosne jer si nakon svega dao Mini da te oralno zadovolji, da je ti ponižiš. Srećnije bi bile da si se samo sklonio od nje, da nemaš nikakvu obavezu prema njoj - rekao je Ivan.

- Primetila sam na koji način su ćaskali Viktor i Sofija. Smeškali su se nešto dok su razgovarali. Mina se mešala u moj odnos sa Lukom, ali treba da zna da ja neću u njen s Vuktorom. Njemu bih skoro majka po godinama mogla da budem - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Pink.rs

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